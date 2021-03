Attenzione perché chi dorme in questo modo potrebbe avere problemi di salute

La qualità del sonno è fondamentale per il benessere del corpo. La posizione assunta durante la notte può influire in modo positivo e negativo sulla salute. Per questo motivo bisogna evitare le posizioni scorrette.

Un essere umano nella sua vita dorme in media più di 200mila ore, cioè quasi 25 anni della sua vita. È un’eternità, per questo bisogna cercare di farlo nel modo migliore possibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Attenzione perché chi dorme in questo modo potrebbe avere un problema di salute

La posizione che si assume durante il sonno è difficile da controllare. Infatti è per questo che, spesso, capita di addormentarsi in una posizione e di risvegliarsi in un’altra la mattina. Chi riesce a dormire solo a pancia in giù, però, potrebbe avere problemi alle vertebre cervicali. Le conseguenze possono essere dolori alla zona cervicale, problemi alla schiena e cefalee.

Dormire in questa posizione, quindi, produce parecchi problemi di salute. La soluzione per risolvere il problema è eliminare il cuscino da sotto il collo e aggiungerne uno basso nella zona della pancia/basso ventre. In questo modo si eviterà di sforzare la zona lombare.

Bisogna fare attenzione perché chi dorme in questo modo potrebbe avere un problema di salute. Ma non è l’unica posizione portatrice di problemi. Vediamo le altre.

Malattie del cuore e ictus

Russare durante la notte, anche se si dorme sulla schiena, può essere il sintomo di qualche patologia. Per alleviare questo fastidioso problema, si può decidere di dormire appoggiati su più cuscini, in modo da favorire la respirazione.

Se il russare forte è accompagnato da stanchezza ed emicrania la mattina seguente, potrebbe essere il sintomo di apnee notturne. L’apnea notturna è una patologia che prevede l’interruzione involontaria della respirazione durante il sonno. Nei casi più gravi, le apnee si possono presentare anche centinaia di volte in una sola notte. Sono molto pericolose perché possono causare malattie cardiache e ictus.

Problemi alla spina dorsale

Questo è un problema di chi dorme su un fianco. Questa posizione può affaticare la zona lombare. Per alleviare il peso e riportare i fianchi nella posizione di allineamento naturale, si può posizionare un cuscino tra le ginocchia.

Ciò migliorerà anche il posizionamento del bacino e in generale della colonna vertebrale. In commercio esistono moltissimi tipi di cuscini che si adattano perfettamente alla forma delle ginocchia. Il risultato si percepisce, provare per credere!