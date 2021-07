Nella società moderna in cui tutto sembra passarci tra le mani alla velocità della luce anche il modo di alimentarsi si è velocizzato.

Difficile trovare il tempo per dedicarsi alla cucina se non un paio di volte a settimana. Le nostra tavole sono ricche di cibi precotti e prodotti surgelati. Una comodità per chi non deve provvedere alla famiglia, al lavoro e anche alla casa.

In un passato articolo “Tutto quello che bisognerebbe sapere prima di acquistare cibi surgelati” avevamo già parlato di cosa e in che modo capire la qualità dei cibi surgelati. In quell’occasione l’IIAS, ovvero l’Istituto Italiano Alimentari Surgelati ha sfatato alcuni miti sul mondo dei surgelati.

Quest’oggi, invece, i riflettori sono rivolti ad alcune regole d’oro a cui bisogna prestare attenzione perché chi consuma surgelati senza badare a queste cose potrebbe causare danni alla salute.

Come acquistare, trasportare e conservare i prodotti

A mettere in guardia i consumatori è sempre l’Istituto Italiano Alimentari Surgelati che consiglia una serie di regole per scegliere e assaporare prodotti surgelati sempre di qualità. In caso contrario, potrebbero scatenarsi intossicazioni alimentari, reazioni allergiche e disturbi intestinali.

Tra le regole principali spicca quella dell’acquisto. Bisognerebbe sempre acquistare i prodotti surgelati nei punti vendita molto frequentati in cui i prodotti vengono venduti e sostituiti subito con i nuovi.

Prima di scegliere l’alimento è opportuno dare uno sguardo al bancone che deve essere pulito e senza brina. Inoltre, la temperatura del banco frigo deve mantenersi sempre pari o inferiore ai 18°C;

Altro accorgimento banale ma fondamentale: inserire per ultimo i surgelati nel carrello. In questo modo, si preserva la freschezza dell’alimento.

Il trasporto dovrebbe avvenire sempre tramite borse termiche. Inoltre, mai lasciare i prodotti fuori dal freezer oltre i 30 minuti. I cibi che dopo il tragitto risultano quasi scongelati non andrebbero più conservati in freezer ma subito consumati. Dunque, attenzione perché chi consuma surgelati senza badare a queste cose potrebbe causare danni alla salute.