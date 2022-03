Con la diffusione quasi capillare degli smartphone, nell’ultimo decennio sono aumentati esponenzialmente anche i casi di truffe e cyberattacchi.

Sulle nostre pagine abbiamo visto diversi esempi di come gli hacker siano in grado di impossessarsi di dati sensibili, prosciugando i conti correnti.

Negli ultimi giorni sta girando sugli smartphone di molti utenti inconsapevoli un nuovo virus letale chiamato Escobar. Si tratta per la precisione di un malware, un trojan bancario, creato appositamente per rubare dati, informazioni e soldi dai nostri conti correnti.

Per fare ciò, questo malware prende letteralmente il controllo del sistema Android, riuscendo quindi a registrare audio, scattare foto e memorizzare la posizione GPS. Inoltre, sarebbe in grado anche di leggere i messaggi, permettendogli di completare l’identificazione a due fattori e tagliare fuori l’utente da qualsiasi servizio.

Attenzione perché cellulari e conti correnti potrebbero essere in pericolo a causa di questo virus molto insidioso

Una volta ottenuti tutti questi dati, Escobar esegue la cosiddetta “procedura di sovrapposizione”. In pratica, inizia ad inviare, dal cellulare stesso, SMS ed email molto verosimili, manipolando la vittima affinché possa rilasciare spontaneamente PIN, password e altri dati bancari. Una volta ottenute tutte queste informazioni, esse vengono inviate ai server di comando, dai quali gli hacker possono agire indisturbati.

Questi ultimi, quindi, sfruttano i dati in loro possesso per effettuare bonifici, operazioni e trasferimenti di denaro non autorizzati.

Sono molti gli utenti, sparsi in tutto il Mondo, che hanno visto il loro conto corrente scendere a 0, in pochissimi minuti.

Da dove è partito tutto?

Sembra che il primo attacco si sia ufficialmente registrato il 3 marzo 2022. Non si è ancora intercettato l’autore di questo virus , ma pare che lo stia vendendo ad altri hacker per diffonderlo il più possibile. In diversi forum, sparsi per il dark web, il prezzo per noleggiare Escobar sarebbe di 3.000 dollari al mese.

Ecco come proteggersi

Quindi facciamo molta attenzione perché cellulari e conti correnti non sarebbero più al sicuro con questo malware. Per evitare di infettare i propri dispositivi è importante non scaricare mai applicazioni da siti sospetti o al di fuori dai marketplace ufficiali. Per effettuare qualsiasi download in sicurezza, scegliamo sempre Google Play Store o App Store.

Inoltre, si consiglia di non cliccare mai su link esterni, allegati a SMS o email, senza prima averne controllato l’origine.

Nel caso in cui il dispositivo dovesse rilevare la presenza di questo malware, bisognerà innanzitutto disattivare WI FI e dati internet. Successivamente, si consiglia di effettuare un backup dei file, rimuovere la SIM e riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Per una maggiore sicurezza, controlliamo infine se dai nostri conti correnti siano state effettuate operazioni sospette. In tal caso, bisognerà allertare la propria banca e disattivare temporaneamente i conti.