Sempre più persone negli ultimi anni dichiarano di soffrire di ansia e depressione, due condizioni spesso connesse e decisamente poco piacevoli. Eppure, oltre a rendere la vita difficile alle persone in generale, queste due condizioni possono aggravare altre malattie.

Ad esempio, esiste una patologia chiamata BPCO, o broncopneumopatia cronica ostruttiva, che complica il quadro clinico quando il paziente soffre anche di ansia e/o depressione. Continuando a leggere, vedremo come questo sia possibile.

Attenzione perché ansia e depressione possono peggiorare la salute di chi soffre di questa patologia

La BPCO è una malattia che in Italia colpisce circa 3 milioni di persone e che coinvolge le vie respiratorie, causando difficoltà respiratorie. Questa malattia colpisce i bronchi e per questo riduce la funzionalità dei polmoni. È cronica, quindi non esiste una cura definitiva, ma si impara a gestirla nel lungo termine cercando di limitare i danni il più possibile. Questa patologia si vede spesso in pazienti fumatori, infatti il fumo è una delle cause che possono scatenare la BPCO.

Chi soffre di BPCO manifesta tosse, respiro affannoso, debolezza e fiato corto ed è più soggetto a danni gravi come enfisemi e polmoniti. In più, dato che l’ossigeno è fondamentale per ogni organo del corpo, la BPCO potrebbe indurre danni e problemi anche ad altri organi, come il cuore ed il cervello.

Per cui, come abbiamo visto si tratta di una patologia da prendere sul serio. Ed è ancora più grave quando si presenta insieme ad ansia e depressione.

La BPCO è una patologia che causa problemi alla respirazione e non solo, che colpisce prevalentemente i fumatori. Attenzione, però, perché ansia e depressione possono peggiorare la salute di chi soffre di questa patologia. In effetti, circa 1 persona su 2 affetta da BPCO soffre di ansia e/o di depressione. In più, le persone che soffrono sia di ansia che di BPCO avrebbero il 54% di possibilità in più di aggravarsi. Coloro che invece soffrono sia di depressione che di BPCO sembrerebbero mostrare un peggioramento dei sintomi nel 52% dei casi.

Infatti, la depressione e gli stati d’ansia sembrerebbero favorire uno stile di vita malsano, che di certo non fa bene ai pazienti con BPCO. In effetti, per tenere sotto controllo la malattia gli esperti consigliano spesso di fare attività fisica e di mangiare sano, oltre a smettere di fumare. Eppure, ansia e depressione spesso spingono le persone a chiudersi in sé stesse e a adottare uno stile di vita non sano.

Per cui, a tutti coloro che soffrono di BPCO, si consiglia caldamente di consultare il proprio medico curante in caso di depressione e/o ansia. Solo così si potrà decidere il modo migliore per gestire questi problemi.

