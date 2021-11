L’HPV non è altro che il papilloma virus, un virus che a seconda del ceppo può risultare in diverse lesioni, prevalentemente benigne. Il problema di questo virus è che nella donna può causare il tumore alla cervice uterina. Individuare anomalie delle cellule del collo dell’utero è fondamentale in termini di prevenzione.

Per poter diagnosticare in tempo la presenza di queste anomalie è necessario sottoporsi ad un test di screening periodicamente. Stiamo parlando del Pap Test, un test diagnostico che prende il nome dal medico che lo inventò Georgios Papanicolaou.

Attenzione perché anche se vaccinate contro l’HPV tutte le donne dovrebbero sottoporsi a questo test regolarmente

Il test in questione non è né un esame pericoloso né tantomeno doloroso. Il prelievo è veloce e può essere eseguito dall’ostetrica o dal ginecologo in pochi minuti. Come afferma l’autorevole sito Humanitas questo esame consente di ridurre il rischio di diagnosticare un eventuale tumore già in stadio avanzato.

Le donne già dall’inizio dell’attività sessuale sono esposte a vari fattori di rischio per lo sviluppo di un tumore cervicale. L’infezione da HPV appunto viene considerata la prima causa di tumore della cervice uterina.

Il Pap test, quindi, è un esame che è indicato a tutte le donne sane e andrebbe effettuato regolarmente. A partire dai 25 anni in su ogni 1-3 anni, per poter prevenire l’eventuale insorgenza di un tumore. Anche le donne già vaccinate contro il papilloma virus devono sottoporsi a questo veloce esame. Infatti anche se il rischio di tumore al collo dell’utero è più basso non è però assente.

Preparazione e prevenzione

Prima di effettuare questo test diagnostico non serve molta preparazione, l’importante è astenersi da rapporti nelle 48 ore precedenti. Evitare l’uso di ovuli, soluzioni intime o altri prodotti nelle 12 ore precedenti per evitare di falsare i risultati del test. In caso di risultato non definitivo non c’è da preoccuparsi, il test è ripetuto. Può capitare che altre infezioni o uno dei comportamenti precedenti vadano ad interferire con l’esame.

Quindi, facciamo attenzione perché anche se vaccinate contro l’HPV tutte le donne dovrebbero sottoporsi a questo test regolarmente. Alcune regioni effettuano lo screening gratuito inviando una lettera con inclusa la data per l’appuntamento. Altrimenti è il caso di chiedere al proprio medico o ginecologo tutte le informazioni per la prenotazione. Se non siamo vaccinate contro il papilloma virus chiediamo al nostro medico se possiamo usufruirne. Infatti il vaccino non è obbligatorio ma è raccomandato già per le ragazze in età pre-adolescenziale.

