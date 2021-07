La maggior parte delle persone è molto attenta alla propria salute. Prendersi cura di sé, infatti, significa anche stare attenti a cosa mangiamo, a quanta attività fisica facciamo e, soprattutto, ai farmaci che assumiamo. Infatti, questi ultimi sono pensati appositamente per farci stare bene e in salute. Ma non tutti possono assumerne ogni tipologia e, soprattutto, anche la quantità deve essere scelta in base al soggetto che decide di usufruirne. Per quanto i farmaci siano quindi pensati proprio per farci stare bene, dovremmo sempre parlare con il nostro medico curante.

Attenzione perché alcuni ritengono questi farmaci non pericolosi ma potrebbero alzare tanto la glicemia

Pare ci siano alcuni farmaci che potrebbero compromettere il livello di glicemia nel nostro sangue. Tra questi, ne troviamo soprattutto uno a cui alcuni non avrebbero mai pensato. Stiamo parlando degli steroidi. In questa rassegna, infatti, si può facilmente notare come l’assunzione di un farmaco simile possa alzare i livelli di glicemia molto facilmente. E se come fa notare l’autore, a prima vista, le due cose potrebbero non apparire correlate, in realtà la situazione è totalmente opposta. Infatti, apparentemente, una terapia simile potrebbe avere un effetto iperglicemizzante piuttosto importante.

Altri farmaci che potrebbero alzare il nostro livello di glicemia senza che noi ne siamo consapevoli

Avendo analizzato con attenzione tutte le conseguenze, ora sappiamo che dobbiamo tenere gli occhi aperti. E, soprattutto, dobbiamo fare attenzione perché alcuni ritengono questi farmaci non pericolosi ma potrebbero alzare tanto la glicemia. Molti, invece, sono consapevoli di dover consultare il medico prima di assumerli. E, se mai stessimo pensando a un trattamento del genere, dovremmo parlare prima di tutto con il nostro dottore e chiedere tutte le informazioni del caso. Infatti, non è detto che tutti corrano gli stessi rischi ma, per precauzione, sarebbe meglio controllare il nostro stato prima di decidere qualsiasi cosa. Solo in questo modo non avremo alcun problema e potremo stare tranquilli, proteggendo la nostra salute. L’iperglicemia non è uno scherzo, quindi cerchiamo di prenderci cura di noi stessi.

