In questa ultima fase c’è una costante sui mercati: Wall Street continua a mostrare forza al rialzo mentre le Piazze europee al ribasso. Oggi siamo giunti ad un punto decisivo, dove dopo continui alti e bassi si dovrebbe decidere la direzione da intraprendere almeno fino a ferragosto, se non proprio fino al 5 ottobre.

Quale scelta faranno i prezzi?

Frattanto attenzione perchè a Wall Street la società Walmart potrebbe stupire al rialzo.

Analizziamo prima i livelli per mantenere il polso della situazione sugli indici azionari principali per la giornata di contrattazione odierna:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.878.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.503.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.372.

Da diverse settimane il titolo si muove in un canale rialzista e si ravvisano tutti i presupposti per assistere all’inizio di una fase direzionale del 7/10% in poche settimane.

Walmart (NYSE:WMT), è una società che opera nel settore della distribuzione al dettaglio e all’ingrosso in diverse aree geografiche.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che i guadagni cresceranno del 7,55% all’anno. Dividend yield dell’1,54%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo 39 giudizi) trovano consenso intorno al fair value di 163,62 dollari per azione mentre i nostri calcoli ponderati sui bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad una valore di 184 dollari.

Strategia di investimento e livelli di trading da monitorare

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 142,64 in rialzo dello 0,01% rispetto alla seduta precedente.

Fino a quando reggerà al rialzo il livello di 134,40 (supporto della tendenza di lungo termine), il titolo punterà a raggiungere l’area di prezzo di 148,60/151,58 e poi 156 circa entro 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 139,76.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta si aggiusterà il tiro.