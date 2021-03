Attenzione per riconoscere i cosmetici naturali ecco cosa bisogna controllare

Negli ultimi anni il mercato dei prodotti naturali e biologici è cresciuto molto. Tante sono le persone che preferiscono trattamenti naturali. C’è molta più attenzione all’ambiente e a quello che si applica sulla pelle. Ma non sempre un prodotto che riporta la dicitura “naturale” o “bio” lo è davvero. Per quanto riguarda gli alimenti esiste una normativa specifica, che richiede il rispetto di alcuni standard. E riconoscere un prodotto alimentare biologico è più semplice. Deve riportare sulla confezione il marchio europeo che lo attesta, una foglia stilizzata con le stelline della UE. Ma se si tratta di cosmetici, ad oggi non vi è una normativa chiara.

Quindi bisogna affidarsi a dei piccoli trucchi. Che possono aiutare nel riconoscere davvero un prodotto naturale. Questo non significa che i prodotti che contengono siliconi siano meno efficaci o non vadano usati. Ma il consumatore ha il diritto di essere informato nella scelta. E soprattutto non deve essere ingannato da una semplice scritta “naturale”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Leggere l’etichetta

Non fermarsi solo alla descrizione del prodotto. È importante controllare quali siano gli ingredienti contenuti all’interno. Per farlo andrà letto l’INCI del prodotto. Che non è altro che la lista di ingredienti in ordine di percentuale contenuta. Quindi i primi nomi avranno una maggiore concentrazione di quell’ingrediente. Per definire un cosmetico naturale o biologico al sui interno devono esserci componenti naturali, acqua e additivi. Quindi devono esserci solo acqua, alcohol, coloranti e ingredienti naturali. Gli ingredienti naturali sono spesso indicati in latino, con la traduzione tra parentesi.

Un altro trucco è quello di controllare il PAO. Sigla che significa “Period After Opening”. Che indica in pratica la scadenza del prodotto dopo l’apertura. Se il PAO è breve, significa quasi sicuramente che il prodotto ha ingredienti soprattutto naturali. Che non contengono conservanti e che quindi si deteriorano prima. Infatti si può notare che spesso questi cosmetici cambiano colore o consistenza una volta aperti. Ma non bisogna preoccuparsi, basterà tenerlo lontano da ambienti caldi.

Attenzione per riconoscere i cosmetici naturali ecco cosa bisogna controllare

Se tra gli ingredienti ci sono componenti di origine sintetica, allora non è un prodotto naturale. Se ci sono ingredienti con il suffisso “paraben” ci saranno parabeni e se invece hanno il suffisso “metichone” ci saranno siliconi. È possibile sapere se un ingrediente è un silicone facendo una veloce ricerca su internet.

Attenzione per riconoscere i cosmetici naturali ecco cosa bisogna controllare. I cosmetici naturali devono contenere almeno il 95% di ingredienti di origine naturale. Alcuni di questi presentano delle certificazioni green che si possono sempre verificare online. Ma se tra i primi nomi si trovano siliconi, il prodotto non può sicuramente essere definito naturale.

Approfondimento

Leggere le etichette per riconoscere i prodotti eco-friendly e non essere truffati