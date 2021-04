Anche se possiamo spesso dirci persone felici, tutti vorrebbero avere di più dalla vita. Magari c’è qualcosa che ci manca, ma non sappiamo bene cosa. Eppure, siamo sicuri che un po’ di infelicità rimanga ed è difficile liberarsene. Per cui è sempre bene cercare i migliori consigli di benessere. Ad esempio, lo Staff di ProiezionidiBorsa ha recentemente consigliato un fenomenale metodo di meditazione che può davvero costituire una svolta.

Oggi invece cerchiamo di capire come evitare qualcosa di insidioso e che può infastidire molti, allontanandoci dalla vera felicità. Attenzione, per il nostro benessere dobbiamo immediatamente smetterla di compiere questo comune ma colossale errore.

Succede a molte persone

Può capitare nella vita o nel lavoro che dobbiamo portare a termine un certo compito. Può essere facile o difficile, ma dobbiamo farlo. Bene, è proprio qui che troppo spesso ci comportiamo in modo sbagliato. Infatti, succede che siamo troppo perfezionisti. Non ci basta fare un buon lavoro, dobbiamo fare il migliore lavoro possibile sempre e comunque.

Insomma, non ci accontentiamo mai e per questo andiamo a vedere ogni singolo dettaglio di ciò che abbiamo fatto per trovare eventuali errori. Ed è da qui che sorgono i problemi.

I problemi che causa ed i rimedi

Vari studi osservano che questa continua ricerca della perfezione non fa bene alla salute. Ci rende sempre perennemente insoddisfatti perché riusciamo sempre a trovare qualche errore nel nostro lavoro. In questo modo iniziamo a chiedere troppo a noi stessi. E questo crea forte stress, con tutti i pericolosi effetti che avrà sulla nostra salute.

Dobbiamo cercare di evitare di comportarci così. O meglio, possiamo essere perfezionisti solo quando è strettamente necessario. Ad esempio, quando dobbiamo fare qualcosa di estremamente importante perché può cambiare le sorti di qualcuno. Per il resto, è bene imparare ad accontentarsi. Altrimenti non saremo mai davvero felici.

Attenzione, per il nostro benessere dobbiamo immediatamente smetterla di compiere questo comune ma colossale errore. Basta sapere che un buon lavoro è già un risultato soddisfacente, e lo stress sarà solo un brutto ricordo.