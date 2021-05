In Italia negli ultimi anni si è parlato molto di un animale che provoca la morte delle nostre palme con non pochi danni per il verde dei nostri giardini.

Attenzione non tutti lo conoscono ma questo animale è pericolosissimo per le nostre palme e per questo è importante saperlo riconoscere subito. Stiamo parlando del Rhynchophorus ferrugineus conosciuto anche come punteruolo rosso, un insetto di origini asiatiche.

Fa parte delle famiglie dei Coleotteri e il suo nome deriva dai suoi inconfondibili colori e disegni sulla pelle. La sua prima apparizione in Europa risale al 1994 in Spagna.

In Italia ha fatto la sua comparsa nel 2005 diffondendosi rapidamente in tutte le regioni in cui sono presenti le palme. Da quel momento è stato importantissimo contrastare la presenza di questo animale perché si è corso il rischio che le nostre palme potessero estinguersi.

Come è fatto il punteruolo

Con il tempo si è trovato un metodo per contrastarli, senza l’uso di pesticidi chimici che sono sempre dannosi per le piante. C’è una cosa che risulta, però, fondamentale cioè monitorare la sua presenza per individuarlo e prevenirne la sua diffusione.

Per questo è di grande aiuto descrivere come è fatto. Innanzitutto, è un animale che può essere riconosciuto facilmente da adulto è lungo tra i 19 e i 45 mm e largo da 11,50 a 15,50 mm.

Il colore può andare dal rosso al ruggine con qualche piccola macchia nera sul torace. La femmina del punteruolo depone una media tra 200 e 700 uova all’interno del tronco e nel punto in cui solitamente vengono tagliate le foglie.

Le uova da cui nascono le larve, possono essere lunghe da 2,5 a 3,9 mm, hanno una forma ovale e sono bianco-giallastre.

Quanto vivono e come si muovono

Esse si schiudono dopo meno di una settimana e le larve cominciano a penetrare all’interno dell’albero consumandolo a poco a poco.

Scavano profonde gallerie creando cavità perfette per il loro sviluppo e questo favorisce il loro movimento all’interno di tutta la pianta collocandosi ovunque. Ciò che prediligono maggiormente, però, è l’apice vegetativo.

Altra cosa importantissima, il loro sviluppo è compreso tra 1-3 mesi di vita in particolare quando fa più caldo, periodo in cui si favorisce una crescita più rapida.

Gli adulti possono vivere fino a 6 mesi e possono essere in grado di spostarsi volando anche di 1 km. Questa è la ragione per cui si diffondono velocemente da una zona ad un’altra.

Questa descrizione può aiutare ad individuarlo, purtroppo però spesso ci si accorge della sua presenza solo quando la nostra palma è in uno stadio avanzato di attacco.

Come si capisce se la nostra pianta è attaccata da questo insetto

Si può capire che la nostra palma è vittima del punteruolo se ci sono questi segnali. Le foglie centrali presentano malformazioni, incisioni ai margini e troncature.

Inoltre, la pianta emana un odore sgradevole causato dall’erosione dei tessuti interni provocando marcescenze e cattivi odori.

