È imbarazzante ammetterlo, ma tutti facciamo le puzzette. C’è chi le fa più frequentemente, chi meno, chi sgancia bombe rumorose e chi è invece molto discreto. Anche se esiste molta varietà tra gli individui riguardo alla frequenza e intensità delle puzzette, tutti sappiamo che alcuni cibi possono peggiorare la situazione. I fagioli, i cavoli e verdure simili e i cibi fritti hanno una cattiva reputazione in questo senso. Possono infatti causare gonfiori e meteorismo e metterci in imbarazzo nei momenti peggiori. Ma i cibi non sono gli unici colpevoli dei gas intestinali. Anche alcuni farmaci molto comuni possono avere questa spiacevole conseguenza. Molti non lo sanno e rimangono sorpresi da un aumento dell’attività intestinale quando li assumono. Ma vediamo di quali farmaci si tratta e come possiamo limitare i danni.

Alcuni farmaci danneggiano la flora batterica intestinale

L’eccessiva flatulenza è spesso una spia di un problema intestinale. In particolare, per il corretto funzionamento dell’intestino, la nostra flora batterica deve essere in forma smagliante. La flora batterica è composta da tutti quei batteri e microorganismi amici che ospitiamo nel nostro corpo e che svolgono per noi importantissime funzioni, aiutando la digestione e l’assorbimento delle sostanze nutritive. Purtroppo, alcuni farmaci avrebbero come effetto collaterale il danneggiamento della flora batterica. Se il delicato equilibrio intestinale viene rotto, tra le cattive conseguenze ci sarebbe anche un aumento di gas e quindi meteorismo e flatulenza. Ma vediamo di quali farmaci stiamo parlando.

Attenzione, non soltanto fagioli, cavoli e fritti, ma anche questi comunissimi farmaci potrebbero causare meteorismo e flatulenza

Ma quali sono i farmaci che potrebbero avere delle conseguenze negative sul nostro intestino? Si tratta dei comuni antibiotici. Proprio così: gli antibiotici potrebbero avere degli effetti negativi sulla flora batterica intestinale e quindi causare flatulenza e meteorismo. E se ci pensiamo, è ovvio che sia così: lo scopo degli antibiotici è proprio quello di combattere i batteri. Il loro obiettivo sono i batteri cattivi che causano un’infezione. Ma gli antibiotici non avrebbero modo di distinguere tra i batteri cattivi e quelli buoni, che invece ci aiutano a digerire e assorbire i nutrimenti nella maniera corretta.

Per rimediare, dovremmo assumere probiotici

Attenzione, non soltanto fagioli, cavoli e fritti, anche gli antibiotici possono provocare gas e meteorismo. È per questo motivo che medici e farmacisti spesso ci consigliano di assumere dei probiotici dopo una cura antibiotica. In questo modo potremo aiutare la nostra flora intestinale a ristabilirsi più in fretta e a tornare in forma. Torneremo a digerire meglio e non soffriremo più di meteorismo ed eccessiva flatulenza.

Possiamo aiutare il nostro intestino anche introducendo dei cibi anti-puzzette. Ecco come combattere le flatulenze a tavola.