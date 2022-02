Chi non ha in casa un cassetto del disordine pieno di oggettini di vario tipo a cui promettiamo sempre di trovare un posto? Tra gli oggetti che immancabilmente ritroviamo abbandonati nei cassetti ci sono anche le vecchie custodie degli occhiali. Forse hanno una chiusura difettosa, o sono troppo ingombranti, o ci siamo resi conto dopo averle acquistate che non erano della misura giusta. O forse semplicemente non vanno più di moda e non le vogliamo più usare. Ma solo perché non hanno più la loro funzione originale, questo non significa che siano totalmente inutili. Ci sono molti modi per riutilizzare le custodie degli occhiali. A volte compriamo degli oggetti appositi per questi scopi senza pensare che anche le vecchie custodie degli occhiali sono perfette. Vediamo di che cosa si tratta.

Non è necessario che siano in condizioni perfette

Se la custodia di pelle è un po’ rovinata o la chiusura non funziona più alla perfezione, niente paura, perché le vecchie custodie possono ancora essere utilissime. Vediamo esattamente in che modo possiamo riutilizzarle per risolvere alcuni problemi quotidiani che affliggono la maggior parte di noi ma che in realtà sono facilmente evitabili.

Attenzione non gettiamo via le vecchie custodie degli occhiali, anche quelle difettose valgono oro se riciclate con questo scopo

Con un po’ di fantasia possiamo utilizzare le custodie degli occhiali in una miriade di modi diversi. Ad esempio: oggi va di moda acquistare dei contenitori appositi per conservare cavi, caricatori, batterie di riserva della macchina fotografica e altri piccoli oggetti di elettronica. Ma perché comprare un contenitore apposito quando possiamo utilizzare le vecchie custodie degli occhiali?

Mai più cavi ingarbugliati nei cassetti

Attenzione, non gettiamo via le vecchie custodie, perché sono utilissime per proteggere cavi e caricatori. Mettiamo tutti i cavi che normalmente sono liberi nei cassetti all’interno di una vecchia custodia per occhiali. Non solo non si ingarbuglieranno, ma saranno anche protetti.

Portare cioccolatini, caramelle e gomme da masticare in borsa

Chi ha avuto la pessima idea di mettere in borsa cioccolatini o caramelle senza alcuna protezione sa quanto questo errore possa costare caro: ci ritroviamo l’interno della borsa tutto sporco. Perché non utilizzare i vecchi contenitori degli occhiali a questo scopo? Impediranno ai dolciumi di schiacciarsi.

Porta medicine, trucchi, spazzolino, e altro

Mettiamo nella custodia degli occhiali tutti quegli oggetti che normalmente sono sparsi nella borsa, come le medicine, il burro cacao, lo spazzolino da viaggio etc. In questo modo non si sporcheranno e non si rovineranno, anche se li usiamo raramente.

