Bere una tazza di thè, soprattutto durante i periodi freddi, è uno sfizio gustoso e sano che tutti sanno fa bene alla salute. Non tutti però si rendono conto che se bevuto nel momento sbagliato della giornata potrebbe addirittura essere dannoso.

Facciamo allora a tutti molta attenzione: non dovremmo mai bere il thè in questo momento della giornata perché è dannoso per l’organismo.

Meglio evitare il thè durante i pasti

Secondo uno studio del dipartimento della salute irlandese, si è scoperto che l’assunzione di te interferisce con l’assorbimento di alcuni importantissimi minerali. Nello specifico, soprattutto nei confronti della popolazione over 65, bere il thè durante i pasti comportava poi livelli bassi di ferro e zinco.

Ecco allora che gli esperti consigliano di bere il thè lontano dai pasti, al fine di ottenere i massimi benefici dagli alimenti dei quali ci nutriamo: evitando così anche pericolose deficienze di ferro e zinco, che potrebbero portare a problemi per il sistema immunitario e la produzione di energia del nostro corpo.

I benefici del ferro e dello zinco per il corpo

Il ferro e lo zinco fanno parte dei 9 micronutrienti fondamentali, indispensabili in tantissime funzioni metaboliche richieste dal nostro organismo. Il ferro, infatti, è un componente fondamentale di tantissime proteine, la più famosa delle quali non è altro che l’emoglobina o, in parole povere, il sangue. Ecco perché risulta ovvio capire come mai il nostro corpo necessita di un continuo fabbisogno giornaliero di ferro: che è più alto per genere femminile a causa delle perdite cicliche mensili o in particolare situazioni come la gravidanza e l’allattamento.

Lo zinco, invece, è un minerale altrettanto importante per l’organismo: questo, infatti, è fondamentale durante la digestione per garantire la produzione di enzimi; allo stesso modo è importantissimo per la crescita, in quanto necessario per la sintesi del DNA; ed infine ricopre un ruolo centrale nel sistema immunitario, aiutando la creazione di cellule che attaccano virus e batteri.

Ecco perché bisognerà fare molta attenzione, non dovremmo mai bere il thè in questo momento della giornata perché è molto dannoso per l’organismo.

