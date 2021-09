Con l’arrivo di settembre, si affacciano anche i primi freddi. Ormai manca poco alle serate autunnali passate in casa con la copertina, un buon tè caldo e la televisione accesa. Ma attenzione, non dobbiamo dimenticarci un passaggio fondamentale prima di accendere il riscaldamento se non vogliamo faticare il doppio con le pulizie all’inizio dell’autunno.

Molti si dimenticano infatti che dopo molti mesi di utilizzo gli impianti di riscaldamento hanno bisogno di un po’ di manutenzione prima di poter tornare in funzione a pieno regime. Vediamo quindi come riattivare il riscaldamento in maniera intelligente.

Troppo spesso ce lo dimentichiamo, ma gli impianti di riscaldamento sono rimasti inutilizzati per molti mesi, ed è probabile che abbiano accumulato polvere. Se non vogliamo che questa polvere si distribuisca in tutta la casa appena accendiamo il riscaldamento dobbiamo prendere delle precauzioni. Quindi attenzione, non dimentichiamo questa operazione prima di riaccendere il riscaldamento se vogliamo una casa pulita. Ma vediamo nel dettaglio come fare la rimozione della polvere dagli impianti di riscaldamento.

Quando accendiamo il riscaldamento la polvere si diffonde nell’aria

Spesso durante la bella stagione ci dimentichiamo di pulire i termosifoni, gli impianti di riscaldamento o le stufe. Ma quando questi oggetti non sono in funzione possono accumulare molta polvere. Polvere che inevitabilmente finirà in casa e si depositerà su tutte le superfici se non provvediamo prima di accendere il riscaldamento. Ad esempio, la polvere accumulatasi dietro i termosifoni può finire in giro per casa quando li accendiamo, perché l’aria calda nei pressi del calorifero tenderà a salire, e quindi a portare con sé la polvere verso il soffitto, che poi si depositerà dappertutto.

Eliminiamo la polvere da filtri e tubature di stufe e termosifoni

Ricordiamoci quindi prima di accendere qualunque impianto di rimuovere la polvere non soltanto dai filtri, ma anche dalle superfici esterne, che rappresentano il maggior pericolo di dispersione della polvere in casa. È anche consigliabile, nei primi giorni dopo l’accensione dell’impianto di riscaldamento, di intensificare la nostra routine di pulizie. Puliamo più frequentemente le superfici della casa e soprattutto i pavimenti, per eliminare la polvere che inevitabilmente ricomincerà a circolare in casa dopo l’accensione di termosifoni e stufe.

