Se ci siamo mai cimentati in cucina con la preparazione delle famose uova in camicia avremo certamente constatato che si tratta di una delle ricette più difficili. Ottenere delle uova in camicia dalla consistenza morbida senza farle disfare nella pentola potrebbe sembrare un’impresa possibile soltanto per i migliori chef. Ma in realtà non è così. A volte i nostri tentativi di preparare delle uova in camicia hanno risultati disastrosi perché saltiamo un semplicissimo passaggio durante la preparazione. Basta un banale trucchetto per aumentare di molto le possibilità di riuscita. Metteremo in tavola delle uova in camicia perfette da vedere e da gustare se eviteremo questo errore che moltissimi commettono durante la preparazione.

Attenzione moltissimi fanno questo errore con le uova in camicia che rovina la cottura e le fa disfare nell’acqua

Ma di quale errore stiamo parlando? Semplice: molti sgusciano le uova direttamente nella pentola. Questo è un errore perché durante lo ‘sgusciamento’, l’uovo assume una forma allungata e filamentosa. Se l’uovo finisce direttamente nell’acqua, manterrà questa forma allungata, e c’è il rischio che si formino dei ‘tentacoli’ di albume nella pentola. Esattamente quello che non vogliamo. Attenzione, moltissimi fanno questo errore con le uova in camicia che rovina la cottura e le fa disfare nell’acqua. Per ottenere delle uova in camicia compatte, rotonde, morbide e perfette basta un trucchetto semplicissimo: invece di sgusciare le uova direttamente nella pentola, mettiamole prima in una ciotola. Solo in seguito le butteremo nell’acqua calda, evitando in questo modo che si sformino e che creino dei filamenti di albume. Metteremo in tavola delle uova in camicia perfette. Ma la tecnica non basta, dobbiamo anche scegliere le uova giuste.

Scegliamo uova compatte e non acquose

A volte il fallimento del nostro piatto può anche essere dovuto alla consistenza iniziale delle uova. Per le uova in camicia è meglio scegliere quelle molto fresche e soprattutto non acquose. Scegliamo preferibilmente uova ‘del contadino’, di galline allevate con una dieta equilibrata e ricca di nutrienti. Possiamo riconoscerle dal guscio spesso e robusto, dal tuorlo di colori brillanti e dall’albume compatto. È importante scegliere uova di qualità per qualsiasi ricetta, ma soprattutto per le uova in camicia. Stupiremo amici e parenti mettendo in tavola delle uova in camicia perfettamente riuscite, morbide e compatte e senza sforzo.

