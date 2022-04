Praticare una corretta igiene orale è il passo più importante per preservare la salute di denti e gengive. Lavarsi i denti ogni giorno è assolutamente necessario per prevenire la formazione di tartaro e l’insorgenza di carie. Come ci raccomandano i dentisti, è importante spazzolare i denti almeno tre volte al giorno, dopo i pasti principali. Particolarmente accurato deve essere il lavaggio serale, da combinarsi con l’uso di filo interdentale, nettalingua e collutorio per impedire la proliferazione dei batteri nella nostra bocca durante le ore di sonno. Ma attenzione, perché molti non sanno che in realtà è sbagliatissimo lavare i denti appena finito di consumare un pasto. Vediamo perché.

Dovremmo attendere mezz’ora prima di lavare i denti

Quante volte ci è capitato di spazzolare i denti alla velocità della luce dopo aver fatto colazione prima di precipitarci fuori di casa per andare al lavoro? O di farlo in pausa pranzo, quando quasi non abbiamo finito di masticare l’ultimo boccone di panino? In realtà, lavarsi i denti subito dopo il pasto è sbagliatissimo. I dentisti raccomandano di attendere almeno mezz’ora dopo aver mangiato. Ma perché fa male lavarsi i denti subito dopo aver mangiato?

Attenzione, molti si lavano i denti dopo mangiato ma ecco perché secondo i dentisti questo è un grave errore

Il problema è che subito dopo aver consumato un pasto, nella nostra bocca si va a creare un ambiente acido. L’acido, lo sappiamo, è uno dei peggiori nemici dello smalto dei denti. I primi minuti dopo il pasto sono quindi quelli di maggiore vulnerabilità per lo smalto dei denti. Strofinare la superficie dentale con lo spazzolino proprio in questo momento rischia di rovinare lo strato di smalto e assottigliarlo. Di conseguenza, potrebbe rendere più facile lo sviluppo di carie in futuro. Il pH della bocca ritorna normale dopo circa mezz’ora dalla consumazione di un pasto. È per questo che dovremmo attendere mezz’ora dopo aver mangiato prima di lavare i denti.

Sciacquiamo la bocca con acqua dopo aver consumato qualsiasi cibo o bevanda dolce

Attenzione, molti si lavano i denti subito dopo aver mangiato, ma questo è un errore, perché potrebbe portare all’assottigliamento dello smalto. Invece di strofinare, per eliminare più in fretta l’acido all’interno della bocca dovremmo prendere l’abitudine di fare dei risciacqui con della semplice acqua. Questo vale anche quando consumiamo delle bevande, soprattutto quelle zuccherate o gassate, ma anche tè e caffè. In questo modo, il pH della bocca si normalizzerà più in fretta.

Lettura consigliata

Ecco cosa significa se quando mangiamo dolci e consumiamo bevande fredde o calde ci fanno male i denti.