Tutti vorremmo avere denti perfettamente bianchi e sani. Per ottenerli, come i dentisti ci ricordano sempre, è necessaria un’attenta igiene orale. Spazzolino e filo interdentale devono diventare i nostri compagni di vita. E naturalmente un buon dentifricio. In commercio esistono anche dei dentifrici dall’effetto sbiancante. Questi dentifrici ci aiutano a mantenere i denti sempre bianchi, prevenire la formazione delle macchie e rimuovere le macchie superficiali. Molti si rivolgono ai dentifrici sbiancanti per avere un sorriso sempre al top. Ma attenzione, esiste un caso in particolare in cui potrebbe non essere consigliato usare un dentifricio sbiancante. Vediamo quale.

Attenzione, molti lo usano sempre, ma in questo caso potrebbe essere sconsigliato il dentifricio sbiancante

In quale caso potrebbe non è consigliato utilizzare un dentifricio sbiancante? La risposta ha a che fare più con l’estetica che con la salute. L’uso del dentifricio sbiancante potrebbe essere sconsigliato dai dentisti quando abbiamo l’apparecchio ai denti.

Ma perché proprio in questo caso? Semplice: evitare che i denti, una volta tolto l’apparecchio, risultino di colori diversi. Il dentifricio sbiancante, infatti, ovviamente non pulisce la porzione di dente sotto l’apparecchio. Se usassimo il dentifricio sbiancante rischieremmo di sbiancare solo la parte del dente non coperta dall’apparecchio. Probabilmente, una volta rimosso l’apparecchio, i nostri denti potrebbero avere una macchia più scura di forma rettangolare dove erano coperti dall’attacco dell’apparecchio.

Quindi attenzione, molti lo usano sempre, ma in questo caso potrebbe essere sconsigliato il dentifricio sbiancante.

Per ragioni estetiche, quindi, non è consigliabile utilizzare un dentifricio sbiancante durante le nostre cure ortodontiche. Dunque, che fare per mantenere i denti bianchissimi anche quando abbiamo l’apparecchio?

La risposta è di mantenere una perfetta igiene orale, anche con l’aiuto di qualche strumento specifico. Ad esempio, se abbiamo difficoltà a passare il filo interdentale con l’apparecchio, esiste una soluzione. Possiamo acquistare del filo interdentale specifico per apparecchi, con una punta rigida che è più semplice da infilare sotto l’apparecchio. Oppure usare un idropulsore dentale, che può aiutarci moltissimo nella nostra routine igienica.

Un trucco per un sorriso senza macchie

Un altro consiglio per mantenere i denti bianchi è quello di usare sempre una cannuccia quando beviamo qualcosa di colorato. Ad esempio quando beviamo caffè, tè o vino, sarebbe meglio usare una cannuccia per evitare che queste sostanze vengano a contatto con i nostri denti anteriori e li macchino.

Un altro strumento importantissimo per la nostra igiene orale è il nettalingua. Molti non lo conoscono, ma può aiutarci a mantenere un alito sempre fresco. Ecco un approfondimento.