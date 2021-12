Avere un’attenta e meticolosa routine di pulizia quotidiana è uno dei passi più importanti per mantenerci in salute. Tutti noi abbiamo in bagno una lunga serie di prodotti per la pulizia e di bellezza: sapone, bagnoschiuma, shampoo, balsamo, crema idratante, eccetera. Molti utilizzano un semplice trucchetto per far durare più a lungo i prodotti in confezione, e quindi risparmiare soldi. Ma in realtà questo comportamento apparentemente innocuo potrebbe avere delle cattive conseguenze sulla salute della nostra pelle e dei nostri capelli. Vediamo di che cosa si tratta e come non commettere errori.

Attenzione molti lo fanno per risparmiare sui prodotti ma questo trucchetto può fare male a pelle e capelli

Ma di quale trucchetto stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta dell’abitudine di ‘annacquare’ i prodotti liquidi confezionati per farli durare di più. Quanti di noi aggiungono dell’acqua alla confezione dello shampoo o del sapone per aumentarne la durata? Questo trucco potrebbe sembrare innocuo. Dopotutto, questi prodotti sono molto concentrati, e annacquarli ci aiuta a usarne solo la quantità necessaria senza esagerare. Se lo facciamo con il sapone per i piatti non c’è problema. Ma annacquare i prodotti per la pulizia come shampoo, balsamo o bagnoschiuma potrebbe avere delle cattive conseguenze per la nostra pelle e per i nostri capelli. Ecco perché.

Nei prodotti annacquati i conservanti non funzionano più bene

Perché non dovremmo aggiungere dell’acqua alla confezione dello shampoo o del bagnoschiuma? Semplice: perché i conservanti in essi contenuti perdono efficacia se sono annacquati. I prodotti per la pulizia contengono ovviamente delle sostanze conservanti. Se aggiungiamo dell’acqua, i conservanti non hanno più la stessa efficacia. Rischiamo quindi di avere una disgustosa proliferazione di batteri all’interno del flacone dello shampoo. Certamente non ideale per i nostri capelli. Quindi attenzione, molti lo fanno per risparmiare sui prodotti, ma questo trucchetto può far male a pelle e capelli. Cosa possiamo fare allora per non sprecare i prodotti? Vediamo quale soluzione adottare.

Se vogliamo annacquare i prodotti, facciamolo solo sul momento

Non è proibito allungare lo shampoo o il bagnoschiuma con dell’acqua. Ma è importante farlo soltanto sul momento, e non lasciare del prodotto annacquato all’interno del flacone per più di qualche ora. Teniamo quindi nella doccia un contenitore, come una tazza di plastica ad esempio, in cui possiamo allungare i prodotti sul momento. Se ci avanza dello shampoo annacquato a fine doccia, sarebbe più sicuro sbarazzarcene, per evitare che proliferino i batteri.

