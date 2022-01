Ogni segno ha le proprie debolezze e le proprie forze, si sa. Non possiamo pretendere la perfezione. Forse sarebbe anche ingiusto e noioso. Inoltre talvolta gli errori ed i difetti possono portare molto lontano. Ad esempio, Winston Churchill era famoso per il suo carattere scorbutico e scontroso. Così anche Cristoforo Colombo. Che per seguire con ostinazione il proprio errore, scoprì l’America. Infatti voleva andare verso le Indie. E si trovò su una spiaggia ai Caraibi a bere latte di noce di cocco.

Detto ciò, sappiamo bene che i nati sotto il segno dei Gemelli sono abbastanza pretenziosi. E saranno in grado di tirare delle frecciatine degne della medaglia d’oro alle olimpiadi per farcelo notare. Dunque attenzione massima a non dire o fare queste 7 cose ai Gemelli perché pare li infastidiscano tantissimo.

Paura e delirio con i Gemelli

In primo luogo i Gemelli tendono ad essere persone creative e solari. Hanno energie fresche per lanciarsi in nuovi progetti. Quindi la soglia per considerare altre persone scontate o noiose potrebbe essere relativamente bassa.

Amano raccontare le proprie esperienze, perché preparano la narrazione con attenzione e dettagli. Guai a farsi trovare impreparati all’ascolto. Potrebbero interrogarci sulle ultime parole dette come in quinta elementare. Oppure uscirsene con un “ricordi? Te ne avevo parlato”. Circa due anni dopo il racconto.

Adorano tendenzialmente la compagnia. E forse addirittura la nostra nello specifico gli è molto gradita. Ma non ci azzardiamo a cambiare il clima in stanza. Perché la stanza saremo costretti ad abbandonarla noi. Persino le persone più fidate diventano allora avidi nemici che vogliono sabotare la loro integrità psicofisica.

Se poi vogliamo essere rinchiusi nell’ultimo girone infernale dei dannati facciamo loro il verso o un’imitazione. La prima volta scatterà un’occhiata pungente. La seconda un serio monito. Alla terza potremmo non raccontarlo.

Attenzione massima a non dire o fare queste 7 cose ai Gemelli perché pare li infastidiscano tantissimo

L’ultima cosa che ci dovrebbe passare in mente è dire loro “ti stavo aspettando da un po’”. Oppure “sei un pochino in ritardo”. Se loro sono in ritardo è perché la loro creatività e la loro energia li ha portati a fare questo. Una persona dei Gemelli non arriva mai in ritardo. Arriva esattamente quando deve arrivare.

Amano ascoltare l’ironia provenire da una persona. Infatti la reputano un ottimo modo di affrontare le sfide della vita. Ci sono poche attitudini migliori di queste, indubbiamente. Se siamo seriosi e pesanti di certo non vorranno starci ad ascoltare. Faranno prima cambiando aria.

Infine, la sintesi massima di tutte le precedenti. Che siano un pochino bipolari e lunatici è un fatto noto. Non dobbiamo necessariamente farglielo notare. Ne sono assolutamente consapevoli. Talvolta ne sono anche fieri. Non c’è alcun bisogno di agitare il panno rosso quando siamo alla corrida. Perlomeno se vogliamo passare un pomeriggio tranquillo.

Queste dritte ci saranno sicuramente utili per capire cosa fare o non fare con persone nate sotto questo sorprendente segno. Se poi facciamo parte anche di questi due segni, ottime notizie in arrivo per il 2022.