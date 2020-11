Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cucina italiana oltre ad essere una delle più apprezzate al mondo è anche ricchissima di prodotti. Tra tante eccellenze però esistono anche prodotti, soprattutto industriali, che è meglio evitare di usare. Puntare a dei piatti appettitosi è più che legittimo purché nelle ricette non ci siano ingredienti di cui è meglio fare a meno. Uno di questi è la margarina, specie se usata nei modi peggiori.

Attenzione, mai usare la margarina per questa preparazione in cucina

La margarina è un prodotto molto grasso, persino più del burro. Essa infatti contiene l’84% di materia grassa. Questi grassi, derivati dagli oli vegetali, sono detti idrogenati. L’Idrogenazione è un processo industriale attraverso il quale gli oli vengono amalgamati insieme all’acqua. Il risultato finale è un composto solido che poi altro non è che il panetto che troviamo nei banchi frigoriferi dei supermercati. Secondo il parere degli Esperti l’uso della margarina è meno desiderabile rispetto a quello del cugino burro. Quest’ultimo, nonostante tutto, contiene alcune proprietà nutritive sconosciute alla margarina. Tra queste vi sono le vitamine e le proteine.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Con la cheesecake non va proprio d’accordo

Potrà capitare di non avere in frigo il panetto di burro fresco che ci occorre per preparare un’ottima cheesecake. In quel caso il lettore-pasticciere immagina allora di optare per la margarina quale valida alternativa all’altro ingrediente. Meglio non farlo. Mai usare la margarina per questa preparazione in cucina, attenzione soprattutto all’impiego di essa nei dolci. Il perché è presto detto: il sapore della torta sarà decisamente più acidulo. Ma soprattutto il nostro dessert sarà molto più pesante rispetto ad una cheesecake preparata con il burro. Tuttavia anche il burro non è tutto uguale naturalmente.

Il consiglio di ProiezionidiBorsa è di fare ricorso ad un burro realizzato con materie prime selezionate di altissima qualità. Ancora meglio se il prodotto è acquistato a Km 0 dal nostro contadino di fiducia. Il nostro palato e il colesterolo ce ne saranno grati.