Rischi ed opportunità: questi sono i concetti chiave della vita e non solo di internet. In particolare, questi due fattori giocano un ruolo fondamentale quando cominciamo a navigare in rete.

La situazione si è particolarmente aggravata dal momento in cui possiamo fare acquisti online. Ad onore del vero va sottolineata una cosa: i principali circuiti di debito e credito si sono dotati di imponenti sistemi di sicurezza.

Tuttavia, per gli utenti meno esperti si celano dei rischi di cui sarebbe bene essere estremamente consci. Attenzione, mai usare carta di credito o bancomat su questi siti: rischio altissimo.

Il dark web

Amazon, eBay e i siti delle case di produzione dei nostri prodotti sono sicuri. Per quelli, non abbiamo nulla da temere. Ciò da cui dovremmo stare molto alla larga è il così chiamato dark web, o web sommerso. In soldoni è quella parte di internet che non viene indicizzata dai motori di ricerca come Google.

Studi indicano che la maggior parte delle pagine web non sono facilmente raggiungibili e che il web sommerso sia grande 4,5 volte il web normale. Elogiato da alcuni (dissidenti politici e giornalisti), permette a chi è esperto di navigare in completo anonimato. Questo anonimato può essere utile appunto per chi deve proteggersi da un Governo autoritario e repressivo.

Diventa molto pericoloso invece per noi: se mai cominciassimo a navigare nel dark web e facessimo acquisti potremmo dire addio ai nostri risparmi. Questa parte di internet, infatti, pullula di virus che hanno la capacità di accedere ai nostri conti correnti online e svuotarli.

Non solo sarebbe da incoscienti compiere acquisti online nel dark web, ma anche solo dare qualsiasi nostro dato: e-mail, nome, password. Il consiglio ultimo è proprio quello di starci molto alla larga.

Se proprio vogliamo perdere dei soldi, almeno facciamolo divertendoci comprando dei gratta e vinci (focus qui).