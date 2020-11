Siamo di nuovo in lockdown e passiamo moltissimo tempo a casa. Tra cucina, salotto e camera da letto la nostra vita sembra sempre monotona e le ore non passano più. Ci dileggiamo in letture, ricette, serie TV, lavoro e faccende domestiche.

Purtroppo, la monotonia è negativa per il cervello e, a volte, possiamo rischiare di commettere errori che, sulla lunga, possono rivelarsi anche molto pericolosi. Certo, una tantum può capitare a tutti, ma la strada dell’inferno è pavimentata di buone intenzioni. Attenzione, mai bere questo tipo di acqua per evitare gravi rischi per la salute.

Acqua distillata

Abbiamo appena finito di stirare le camicie o i nostri vestiti e abbiamo sete. Il frigorifero è lontano e anche la dispensa non è a portata di mano. Forse per svista, forse per pigrizia, forse ancora per incuranza, non notiamo che la bottiglia che abbiamo preso in mano in realtà è il distillatore.

Infatti, i ferri da stiro lavorano con acqua distillata, che altro non è che acqua pura e senza sali minerali. Il problema è che noi non siamo un ferro da stiro e di quei sali minerali ne abbiamo estremo bisogno.

Nutrizionisti, medici ed esperti ci raccomandano di bere i classici due litri di acqua al giorno proprio perché l’acqua è ricca di sostanze benefiche per il nostro organismo. Sostanze che non sono presenti nell’acqua distillata. Sulla lunga, la consumazione di acqua distillata è davvero dannosa perché può portare a gravi rischi per la nostra salute.

Per ricapitolare, quando stiriamo i nostri abiti sarebbe meglio avere a portata di mano uno o più bicchieri di acqua normale.

Dissetarsi è un piacere, ma attenzione, mai bere questo tipo di acqua per evitare gravi rischi per la salute.