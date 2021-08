L’alimentazione e la salute vanno spesso a braccetto. Noi in Italia lo sappiamo bene, dato che nella dieta mediterranea c’è tantissima frutta, verdura e pesce. Tuttavia, sempre nel Belpaese abbondano anche tanti altri prodotti eccezionali. Questi ultimi, se consumati secondo criterio e sempre seguendo il parere dei medici, sono spesso presenti sulle nostre tavole. In estate, la faccenda si complica un po’, meritando una giusta riflessione. Infatti, attenzione, lo mangiamo spesso ma questo alimento può essere pericoloso ad agosto.

Le raccomandazioni dei medici

La sanità lombarda la conosciamo tutti e non solo in Italia, in tutta Europa e negli Stati Uniti, infatti, è una delle eccellenze italiane riconosciute. Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo sempre e solo ascoltare il parere degli esperti più autorevoli quando consigliamo azioni al Lettore. In questo caso vogliamo parlare di alimentazione e benessere, specialmente per il mese di agosto.

Certo, in larghe parti d’Italia questo è un agosto strano, con poche giornate davvero torride. Tuttavia, sempre estate è e dunque dobbiamo fare maggiore attenzione a cosa mangiamo. In particolare, questo riassunto scientifico ci indica chiaramente che dovremmo limitare il consumo della carne. Vediamo perché e con cosa sostituirla. Con un po’ di creatività e di ingegno possiamo preparare dei piatti davvero squisiti.

Attenzione, lo mangiamo spesso ma questo alimento può essere pericoloso ad agosto

In particolare, i medici ci tengono a precisare che la carne non dovremmo mangiarla quando fa caldo. Specialmente quella rossa, che risulta più pesante da digerire. Infatti, ciò che gli esperti sottolineano è di sostituirla con il pesce, verdure e frutta. Noi di ProiezionidiBorsa sposiamo questa linea di pensiero ed è proprio per questo che abbiamo scritto un articolo. Più precisamente si tratta di una ricetta che propone al Lettore il consumo di un determinato tipo di pesche che spesso scartiamo, ma che sono davvero ottime.