Una dieta sana è uno dei primi fondamenti della nostra salute. E spesso la spia di qualcosa che non va nella nostra dieta è l’intestino. Stitichezza, difficoltà ad andare in bagno, o al contrario diarrea, indicano qualcosa che non va nel nostro sistema digerente. A volte il problema è temporaneo e si risolve da solo.

Magari abbiamo mangiato qualcosa che ci ha fatto male e dopo un giorno il nostro intestino ritorna al suo stato normale. Altre volte, il disagio può diventare cronico, e potremmo abituarci a convivere con un intestino che non fa alla perfezione il suo dovere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

In particolare, ci sono alcune componenti fondamentali di una dieta sana che molte persone non consumano in quantità sufficiente. E i risultati si vedono in bagno. Ecco perché occorre sempre prestare attenzione alla forma delle feci.

Attenzione, le feci di questa forma potrebbero essere la spia di una mancanza di alimenti preziosi nella dieta

Delle feci troppo liquide o una defecazione molto frequente sono chiarissime spie di qualcosa che non va. Ma anche quando le feci sono solide, e apparentemente ‘normali’, dovremmo sempre fare attenzione alla loro forma. Possono infatti rivelarci qualcosa di prezioso sulla salute del nostro intestino. E c’è una forma in particolare che ci indica che è arrivato il momento di modificare la nostra dieta. Si tratta delle così dette ‘feci caprine’. Attenzione, le feci di questa forma potrebbero essere la spia di una mancanza di alimenti preziosi nella dieta.

Cosa sono le “feci caprine” e cosa indicano

Per “feci caprine” si intende delle feci molto secche, di piccole dimensioni e di forma più o meno circolare. Assomigliano, come fa intuire il nome, alle feci delle capre. Sono più comuni nelle donne, ma possono capitare a tutti di tanto in tanto.

Le feci caprine potrebbero indicare una mancanza di fibre nel nostro intestino. Sono infatti più dure delle feci normali, e “scorrono” meno facilmente. Sono anche tipiche di chi soffre di stitichezza. Se notiamo questa forma nelle nostre feci, probabilmente è accompagnata da una difficoltà ad andare in bagno, e a un senso di pesantezza e malessere.

Cosa può aiutare il nostro intestino

Se a contribuire all’insorgenza di feci caprine è una mancanza di fibre nella nostra dieta, consumare cibi ricchi di fibre può aiutarci a migliorare la situazione. Cibi ricchi di fibre sono verdure come carciofi, cavoli, carote, e anche legumi e cereali. Fondamentale è anche una corretta e sufficiente idratazione.

Un altro sintomo che si presenta spesso in chi ha problemi all’intestino è il meteorismo. Possiamo tentare di porre rimedio introducendo alcuni cibi specifici nella dieta. Ecco i migliori cibi da integrare tutti i giorni per combattere le flatulenze.