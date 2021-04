Tutti noi abbiamo un cellulare e per farlo funzionare adeguatamente abbiamo l’obbligo di affidarci a un operatore di telefonia. Quest’ultimo ci fornisce una scheda SIM e un’offerta che può includere vari servizi.

Al giorno d’oggi tendenzialmente sono le chiamate, i messaggi e i gigabyte per navigare su internet. Alcune volte, però, gli operatori non ci specificano la totalità dei costi.

Quindi attenzione, le compagnie telefoniche possono addebitarci costi nascosti: ecco cosa dobbiamo controllare sulla bolletta.

I costi nascosti

Attenzione, le compagnie telefoniche possono addebitarci costi nascosti: ecco cosa dobbiamo controllare sulla bolletta. Parliamo, dunque, dei prezzi che non vengono esplicitamente specificati “vis a vis” e che poi si ritrovano nell’addebito mensile sul proprio conto corrente. I più comuni sono i seguenti:

l’installazione non richiesta di un software anti-virus;

la segreteria telefonica;

l’utilizzo del tethering o dell’hotspot, ovvero la condivisione dei dati internet del telefono con un altro dispositivo;

promozioni incluse dedicate all’intrattenimento, ovvero musica, oroscopi e cinema.

Come disattivarli

La risposta è elementare: bisogna tenere le antenne alzate e monitorare il telefono. Quindi può essere una buona mossa scaricare l’applicazione dedicata al proprio traffico residuo e controllarla spesso per vedere se ci sono uscite strane o non concordate. In questo modo sarà, poi, possibile verificarne la presenza e, in caso, disattivarle.

La proposta di legge

Questo atteggiamento ha destato, in generale, molto nervosismo. Per questo l’AGCOM ha multato le maggiori compagni attive in questo settore. Inoltre, a questo proposito, nel 2019, c’è stata anche una proposta di legge al riguardo. Il suo scopo consisteva, appunto, nell’abolire questi extra non richiesti al fine di rendere i contratti più trasparenti.

Oggi abbiamo spiegato come evitare di dare soldi inutili alle compagnie telefoniche. Se, invece, si è interessati a diminuire le proprie uscite tagliando il surplus consigliamo di leggere questo articolo: “Nessuno lo sa, ma questi prodotti del supermercato sono totalmente gratuiti”.