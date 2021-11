Condividere la nostra casa con un amico a quattro zampe è una delle più grandi gioie della vita, ma è anche un grandissimo impegno. In particolare è importante mantenere il nostro cane sempre pulito e in ordine, per la massima igiene casalinga. Molti padroni però, si trovano a fare i conti con un fastidioso problema: l’alitosi del cane.

L’alito pestilenziale è nella maggior parte dei casi dovuto semplicemente all’accumulo di tartaro. Un’altra causa potrebbe essere una dieta particolarmente ricca, soprattutto di cibo umido. In questi casi, non c’è da preoccuparsi perché una buona igiene quotidiana dei denti aiuterà il nostro cucciolo ad avere un alito più gradevole. Ma se l’alitosi è persistente e non se ne va con nessun rimedio, questo potrebbe essere il sintomo di qualcosa di più serio.

Attenzione l’alitosi persistente del cane potrebbe essere sintomo di queste malattie

Come abbiamo detto, nella maggior parte dei casi l’alitosi è un sintomo piuttosto fastidioso ma non allarmante. Prendiamo l’abitudine di pulire i denti del nostro cane e di dargli cibo meno odoroso per risolvere il problema. Ma se le abbiamo provate tutte e l’alitosi persiste, la causa potrebbe essere più seria. Quindi attenzione, l’alitosi persistente del cane potrebbe essere sintomo di queste malattie.

Problemi ai reni

Una problematica ai reni potrebbe causare alitosi perché le sostanze di scarto normalmente espulse si accumulano invece nel sangue, e da lì vanno a influenzare l’alito. In caso di problemi ai reni l’alito del cane potrebbe assumere un caratteristico odore di ammoniaca.

Diabete

Purtroppo anche i cani possono sviluppare il diabete, proprio come negli umani. I sintomi sono quelli tipici: sete aumentata, orinazione frequente, perdita di peso, e anche alitosi. In particolare, in caso di diabete l’alito del cane potrebbe assumere un odore dolce, quasi fruttato.

Tumore alla bocca

L’alito cattivo potrebbe anche essere sintomo di un tumore alla bocca. Purtroppo non è sempre facile identificare un cancro alla bocca nel cane perché può assumere diverse forme. Spesso il padrone se ne accorge solo quando cominciano a emergere sintomi importanti come ulcerazione, sanguinamento, o emissione di cattivi odori. Alcuni sintomi a cui prestare attenzione che potrebbero indicare la presenza di tumore sono: il respiro laborioso, la perdita di denti, salivazione eccessiva, gonfiore in bocca o gonfiore dei linfonodi.

In ogni caso, se siamo preoccupati per la salute del nostro cane o notiamo dei sintomi insoliti, è sempre importantissimo rivolgersi prontamente a un veterinario di fiducia.

Se oltre all’alito il nostro cane sprigiona odori sgradevoli anche dal mantello, le due cose sono molto probabilmente collegate. Ma attenzione, il vero motivo per cui i cani puzzano non è quello che pensiamo.