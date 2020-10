Chi pulisce la propria casa lo fa per scacciare germi, batteri e altri agenti pericolosi. Non si pensa al fatto che proprio la pulizia potrebbe portare conseguenze negative. Ci sono, infatti, dei casi in cui una casa troppo pulita può essere pericolosa. E ciò soprattutto per i più piccoli. Per cui attenzione, la troppa pulizia in casa può provocare disturbi inaspettati.

Le allergie provocate dai prodotti detergenti

Tra le conseguenze della troppa pulizia spiccano le allergie provocate dai detergenti. Queste sono, spesso, causate dalla presenza di nichel o altri metalli all’interno dei prodotti utilizzati per l’igiene della casa.

Le allergie da detersivo possono essere causate da detergenti per la casa, bagnoschiuma, detersivi per la lavatrice e molto altro ancora. Spesso, queste, si manifestano quando avviene un contatto diretto. I sintomi prevalenti sono prurito, arrossamento ed eruzioni cutanee.

In alcuni casi, però, l’inalazione dei fumi di questi detersivi può provocare problemi a livello respiratorio. In casi estremi, infatti, l’inalazione può causare di attacchi d’asma e altri problemi respiratori. Se chi pulisce casa o qualche membro della famiglia manifesta questi sintomi dopo la pulizia bisogna rivolgersi a un medico. Questi procederà prescrivendo gli opportuni controlli clinici al fine di accertare la sussistenza, o meno, di un’eventuale allergia verso qualche sostanza particolare.

La troppa pulizia in casa può far male

Attenzione, dunque, perchè la troppa pulizia in casa può provocare allergie e disturbi inaspettati.

Asma e allergie non sono, tuttavia, causate soltanto da una reazione negativa a certi detersivi. Pare, infatti, che sia la pulizia in sé a provocare questi disturbi. Ciò è stato analizzato da diversi studi pubblicati su riviste scientifiche come la Journal of Allergy and Clinical Immunology e l’European Respiratory Journal.

Ciò che è stato scoperto dagli studiosi è sorprendente. I bambini che entrano meno in contatto con germi e batteri soffrono in quantità maggiore di asma e allergie. All’opposto, bambini come quelli nati nelle comunità Amish sviluppano meno disturbi. Questi ultimi, infatti, vivono stretto contatto con la terra, svolgono più lavori manuali e crescono in ambienti meno puliti.

Secondo gli studiosi ciò è dovuto alla mancanza di sviluppo del sistema immunitario. In altri termini, in assenza di germi e batteri in case troppo pulite il sistema immunitario non impara ad affrontare a dovere le minacce esterne. E la conseguenza di tutto ciò è, appunto, l’insorgere di asma e allergie.