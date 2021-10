Attenzione la scienza spiega perchè questo modo di fare lo shampoo rovina irrimediabilmente i capelli

I capelli sono un elemento da non trascurare nella cura quotidiana. Sia per le donne che per gli uomini è un elemento estetico che dà sicurezza. Inoltre, avere una capigliatura ordinata, lucida e forte è sinonimo di benessere e ci rende più belli. Al contrario, capelli spenti o che presentano forfora non sono un buon biglietto da visita.

Purtroppo non tutti sanno prendersi cura dei propri capelli. Ogni persona ha capelli che presentano caratteristiche diverse che è bene conoscere. Non basta sapere che i capelli sono ricci o lisci, corti o lunghi, per trovare il trattamento o i prodotti più adatti. A volte non è nemmeno sufficiente un qualsiasi shampoo per lavarli.

A proposito di questo argomento, probabilmente spesso abbiamo sentito pareri differenti su quando e quante volte è meglio lavarsi i capelli. Alcuni sostengono che il lavaggio andrebbe fatto ogni 3 giorni. Un altro coro di esperti sostiene che una volta a settimana sarebbe sufficiente. Ma siamo sicuri che il problema sia solo la frequenza? Se sbagliassimo il modo di lavarli? Attenzione la scienza spiega perché questo modo di fare lo shampoo rovina irrimediabilmente i capelli.

Igiene e shampoo

L’Istituto Italiano di Tricologia ha esaminato alcuni agenti che influiscono negativamente sul benessere dei capelli. Tra i peggiori ha rilevato l’inquinamento, problemi nell’alimentazione, ma soprattutto una cattiva manutenzione dei cuoio capelluto. Infatti, l’uso di prodotti pesanti e pieni di sostanze chimiche altera la corretta produzione di sebo e infiamma i follicoli piliferi. Quindi è fondamentale eliminare lo sporco, ma bisogna utilizzare un buon shampoo biologico non aggressivo. Solitamente meno schiuma produce e più delicata è la sua azione pulente. Spesso, anche un uso smodato di phon, permanente, piastra, spazzole etc distrugge i capelli.

Anche lavarsi troppo spesso i capelli ha un rovescio della medaglia. Per esempio, cosa succede se non si lavano i capelli per più di una settimana? Spesso chi adotta lavaggi frequenti ha i capelli grassi. Tuttavia, pochi sanno che il lavaggio secca il capello. Quest’ultimo, per proteggersi, aumenta la secrezione di sostanza oleosa e il problema ritorna peggio di prima. Ecco perché chi ha capelli grassi dovrebbe fare una sola applicazione di shampoo a giorni alterni. Inoltre, la parte interessata dovrebbe essere il cuoio capelluto piuttosto che la chioma.

Attenzione la scienza spiega perchè questo modo di fare lo shampoo rovina irrimediabilmente i capelli

Pensiamo che più shampoo utilizziamo e più sporco elimineremo dalla nostra testa. Effettivamente funziona proprio così, ma non ci sono solo risvolti positivi. Infatti, eliminando la sporcizia rimuoviamo anche il sebo protettivo del cuoio capelluto, danneggiando le funzioni vitali del capello. Ecco perché dovrebbe bastare una piccola noce di prodotto per avere un risultato sufficientemente buono. Ovviamente migliore è il prodotto, meno quantità saremo costretti a utilizzare.