I gatti sono creature pazzesche. Chi ha la fortuna di convivere con un gatto ne vede delle belle tutti i giorni. La loro eleganza e maestosità si va a mescolare con il loro essere buffi e divertenti rendendoli davvero degli esseri unici, nonostante i danni che può arrecare alle stoffe presenti all’interno dell’abitazione per rifarsi le unghie.

Chi non si è mai divertito a fargli fare peripezie con un nastrino, o non si è mai sciolto con una loro coccola? I gatti sono molto territoriali e, soprattutto quelli che vivono in appartamento, si legano non solo alla casa ma anche agli amici umani che la abitano.

Proprio perché sono così “devoti” a noi, dovremmo trattarli sempre con cura in ogni situazione strana. Ecco perché bisogna fare attenzione per la salute del nostro gatto che potrebbe essere a rischio per questi motivi se lo troviamo a bere l’acqua del WC.

Micio, perché lo fai?

Cerchiamo, innanzitutto, di capire perché spesso troviamo i nostri amici pelosi a bere dall’acqua del WC o a giocare con quella dei rubinetti. Qualsiasi animale, per sua indole, preferisce bere dall’acqua corrente piuttosto che da quella stagnante. Questo perché l’acqua corrente è più ossigenata e, quindi, più fresca e di sapore più buona.

È proprio per questo motivo che, spesso, becchiamo i nostri gatti dentro alla tazza del water a bere. Inoltre, la ceramica della tazza la fa rimanere fresca a differenza delle ciotole di plastica o alluminio che la scaldano.

Attenzione la salute del nostro gatto potrebbe essere a rischio per questi motivi se lo troviamo a bere l’acqua del WC

Potrebbe sembrare tutto molto bello e divertente ma questo atteggiamento comporta dei rischi per la salute del felino. Vediamo quali sono:

possibili intossicazioni. I prodotti chimici che utilizziamo per mantenere pulito ed igienizzato il water, anche se molto diluiti, potrebbero lasciare tracce all’interno della tazza. A lungo andare, questo, potrebbe provocare intossicazioni e far male al nostro amico.

possibili infezioni. All’interno delle feci ci sono dei batteri, gli Escherichia Coli. Questi batteri, se entrassero a contatto con un essere diverso da quello di origine potrebbero causare gravi infezioni. Inoltre, esistono delle malattie che possono essere trasferite dall’uomo agli animali e viceversa. Se abbiamo un’infezione in atto, potrebbe succedere che il nostro gatto la contragga a sua volta venendo a contatto con i batteri annidati sulla tazza.

Come ovviare al problema?

L’unico modo per evitare che il micio possa tornare a bere dal water è quello di chiudere sempre la tavoletta della tazza. Inoltre, sarebbe opportuno sostituire la ciotola di plastica o alluminio con una di ceramica per mantenere l’acqua più fresca e cambiarla spesso. Esistono in commercio anche delle fontanelle a corrente, o a pile, che potrebbero rendere davvero soddisfatto il nostro amico a 4 zampe.

