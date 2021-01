Tutti noi abbiamo già battuto il tempo di una canzone con il piede. In pochissimi, però, hanno già fatto caso a un uso molto particolare della musica. Nei supermercati, nei centri commerciali e, in generale, dei negozi spesso la musica di sottofondo non vuole solo creare atmosfera.

La musica in questione sembra proprio avere una grande influenza sul nostro comportamento. Ci sono stati molti studi di esperti in marketing e psicologia che hanno voluto indagare il fenomeno. Oggi vogliamo parlare del più conosciuto. Attenzione, in pochissimi sanno perché la musica influenza la nostra spesa.

Studio di Milliman

Magari abbiamo creato il budget perfetto per la spesa settimanale (focus di ProiezionidiBorsa qui). E magari andiamo con le migliori intenzioni al supermercato sperando di spendere poco.

Non sappiamo, però, che la musica che ci fanno ascoltare ha un grande impatto su di noi. L’accademico Milliman ha provato a fare un esperimento mettendo due tipologie di musica nello stesso supermercato.

Nel primo caso ha optato per una musica con un ritmo molto veloce. Nel secondo caso, si è concentrato a scegliere melodie molto lente.

Attenzione, in pochissimi sanno perché la musica influenza la nostra spesa

I risultati sono stati chiari: con la musica più veloce tendiamo a camminare molto più velocemente. Nel supermercato, ciò si traduce in un minor tempo utilizzato per la spesa. In questo modo, passando molto meno tempo nel supermercato compriamo molti meno beni e spendiamo di meno.

Sapendo ciò, i supermercati hanno adottato la tecnica di diffondere musiche calme, rilassanti, lente. Con questa tipologia di musica, passiamo molto più tempo all’interno del negozio e, di conseguenza spendiamo molto di più.

Tuttavia, la questione più preoccupante è la seguente: anche se ne siamo consapevoli, inconsciamente con la musica lenta camminiamo più lentamente. Quindi spendiamo di più.

Attenzione, ecco perché la musica influenza il nostro portafoglio.