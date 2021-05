Si è parlato più volte di dimagrimento e di salute psicofisica. È davvero importante vivere bene e sentirsi sempre in forma. Per raggiungere tale obiettivo bisogna considerare due prospettive. L’alimentazione e l’esercizio fisico. Per avere un fisico perfetto e tonico bisogna mangiare in un determinato modo. Allenarsi in maniera costante, inoltre, è imprescindibile.

Sulla carta non è difficile. Vi sono, però, delle motivazioni più profonde che vanno analizzate con la dovuta attenzione. Attenzione, il primo passo per dimagrire è accettare questa verità che sembra semplice e scontata ma che molti non considerano.

Sacrificio, consapevolezza e sudore della fronte

Gli obiettivi possono essere molteplici. Magari perdere qualche chilo o semplicemente vivere in salute. La parola chiave, però, è sacrificio. Bisogna rinunciare a qualcosa. Un detto molto in voga nelle palestre di tutto il mondo è “no pain, no gain”. Senza sacrificio e sudore della fronte non è possibile arrivare ai risultati sperati.

Essere consapevoli e oculati è altrettanto basilare. La scelta migliore è affidarsi a professionisti esperti in nutrizione e atletica. Con la loro competenza sapranno guidarci nel modo migliore. Gran parte del lavoro, però, spetta a noi. È importante prendere sul serio il percorso intrapreso.

Il corpo umano avverte la fame

Un’affermazione ovvia e a tratti banale. Il corpo umano avverte la fame. Quando non si assumono calorie per un po’ di tempo, l’organismo cerca il cibo. Una verità che conoscono anche i bambini. Eppure, molti non riescono ad accettarla.

Quando ci si sottopone ad una dieta, si ha paura di avere fame. L’appetito fisiologico è visto come un nemico da combattere ad ogni costo. Invece non è così. Lo si può usare, al contrario, come alleato. Ci dice, infatti, che abbiamo bisogno di ricaricarci e di incamerare energia. È necessario controllare la fame, non negarla. In caso contrario, i risultati saranno abboffate e malessere psicofisico.

È questo il primo passo per una dieta consapevole e ragionata.