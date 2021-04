WhatsApp è un’applicazione che ormai tutti usano al giorno d’oggi. La messaggistica istantanea, infatti, ci permette di essere connessi con gli altri. Si tratta di un sistema comodo, utile e a portata di mano, a cui ognuno di noi ormai è abituato. Ma dobbiamo tenere gli occhi bene aperti, perché il nostro profilo potrebbe essere disattivato da un momento all’altro. Infatti, attenzione, il nostro account su WhatsApp potrebbe essere bloccato o eliminato in un secondo a causa di questo errore.

La falla su WhatsApp che permette di cancellare i numeri di telefono

A dare l’avviso, sono i due ricercatori Luis Márquez Carpintero ed Ernesto Canales Pereña alla nota rivista Forbes. Gli studiosi, infatti, hanno fatto una scoperta che riguarda l’app di messaggistica a dir poco preoccupante. Pare, infatti, che nel sistema di WhatsApp sia presente una falla che potrebbe portare a conseguenze poco piacevoli. E queste consistono nel blocco del nostro account. E non si tratta di un blocco istantaneo, bensì di uno definitivo. E questo può avvenire se un malintenzionato vuole impossessarsi del nostro account. E per farlo gli serve soltanto il nostro numero. Dunque, facciamo attenzione, il nostro account su WhatsApp potrebbe essere bloccato o eliminato in un secondo a causa di questo errore

Cosa succede quando il nostro numero viene bloccato e come difendersi

Quando il truffatore blocca il nostro account, può utilizzare il nostro numero per colpire delle vittime con dei raggiri. Se si ha la versione che richiede l’accesso a due fattori, il malintenzionato non potrà accedere e l’account verrà bloccato immediatamente. Dunque, almeno in questo caso, la truffa non avrebbe esito e l’hacker non avrebbe modo di utilizzare i nostri dati. Ma, al tempo stesso, noi non potremmo tornare in possesso del nostro account. Ovviamente, si tratta di un’azione illegale, con delle conseguenze piuttosto importanti per chiunque provi a sfruttare questa falla. E sembra che questo errore del sistema verrà sistema. Per adesso, purtroppo, pare non sia possibile difendersi. Perciò, bisogna aspettare gli aggiornamenti di WhatsApp stesso.

