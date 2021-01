“Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine” scriveva Pablo Neruda. Certo, lui si riferiva alla monotonia di un’esistenza senza cambiamenti né stimoli.

Questa massima, però, non vale solo per il lato intellettuale, ma anche e soprattutto per la nostra salute. Se pensiamo che siamo ciò che mangiamo, dovremmo riflettere molto sulle nostre scelte di consumo alimentare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il problema è però legato a questioni di sentimento. In altre parole, forse non è tanto o solo l’abitudine a farci comprare un prodotto rispetto ad un altro. Scegliamo questo pesce o questa carne proprio perché ci ricorda momenti felici.

Magari abbiamo mangiato un filetto al pepe verde con la persona che amiamo e, inconsciamente, lo scegliamo dal macellaio o al supermercato. Quest’abitudine può, tuttavia, trasformarsi in disattenzione e, se prolungata nel tempo, noncuranza. Attenzione, il consumo di questo comune ingrediente ci fa ammalare seriamente.

Il cibo dei re

Il vino Barolo viene spesso definito il re dei vini e il vino dei re. Con il Barolo è d’obbligo un bel pezzo di carne rossa. Ecco la combinazione fatale: la carne rossa.

In alcune Regioni italiane, tipo il Piemonte, si abusa di carne rossa. Alcune teorie dicono che nelle famiglie il consumo di carne è associato ad uno status economico. In passato, infatti, il consumo di questa carne era considerato una scelta da nobili, positiva per la forza e per la salute.

Tuttavia, la carne rossa, se consumata in modo eccessivo, fa davvero molto male. Ictus, colesterolo e cancro possono sopraggiungere nei soggetti che non si danno una regolata. Come al solito, bisogna optare per una dieta variegata e composta da molta frutta e verdura.

Tuttavia, la nostra filippica contro la carne rossa non vuole escluderla dalla dieta. Assolutamente.

Dobbiamo solamente moderarne il consumo. Ad esempio, mangiandola di meno ma scegliendo tagli di qualità. Abbiamo mai provato a fare questa ricetta con dell’ottima carne di vitella e uvetta (ricetta qui)? Attenzione, il consumo di questo ingrediente comune ci fa ammalare seriamente.