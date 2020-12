Nonostante i divieti nazionali di quest’anno per i botti di Capodanno offerti dalle municipalità, la corsa ai fuochi artificiali ad uso privato procede come al solito. E i supermercati li vendono come se niente fosse.

Allo scoccare della mezzanotte, anche se in milioni di abitazioni ci saranno meno di dieci persone, è quasi scontato che ci saranno in media più di dieci petardi pronti a brillare. Questo spettacolo, paradisiaco per noi, risulta un vero inferno per i nostri animali. Ecco perché e come comportarsi con loro prima del brindisi, con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Attenzione, il cane o il gatto possono morire sul colpo in questa circostanza.

Il botto che causa diecimila decessi

Animalisti Animalisti Onlus riferisce che sono più di 10.000, tra cani e gatti domestici, quelli che ogni anno muoiono dallo spavento per i botti di Capodanno.

Il pericolo maggiore lo corrono gli animali domestici. Attenzione, il cane può morire sul colpo in questa circostanza. Se lasciati liberi in giardino, i cani fuggono terrorizzati davanti ai fuochi artificiali, anche i più semplici che facciamo brillare noi o i vicini di casa.

Molti gatti che scavalcano i recinti, finiscono investiti in strada, oppure corrono via per il quartiere e restano nascosti per giorni.

Portare in garage o in tavernetta i cani che vivono fuori

Se il cane ha la cuccia in giardino, bisogna portarlo in garage o in tavernetta, lasciarlo con la luce accesa e mettere lì qualcosa che faccia musica, in modo da evitare gli attacchi di panico o di aggressività.

Lasciandolo fuori potrebbero arrivargli addosso, nonostante la recinzione, dei petardi vaganti sparati in strada. Un cane in preda al panico fugge, scavalca facilmente una cancellata alta due metri e può causare o essere vittima di un incidente stradale.

Mai lasciare il cane legato a corde o catene, pensando che questo basti a tenerlo tranquillo. Il terrore da petardo porta il cane a divincolarsi per fuggire e con ciò si procura serie lesioni.

Attenzione, il cane può morire sul colpo in questa circostanza

Se il cane appare ansioso ai primi “botti di prova” già nel pomeriggio, possiamo equipaggiarlo dieci minuti prima con dei tappi di cera per le orecchie, acquistabili nei pet store. E tenerlo vicino, abbracciandolo e accarezzandolo, ma senza esagerare. I gatti, i cuccioli e i cani più fobici possono ricevere qualche goccia calmante, su prescrizione del veterinario.

Cosa fare se troviamo un cane che si è perso

Se troviamo un cane o un gatto in preda al panico che si è perso, ricordiamoci che è animato da confusione e paura. Avviciniamoci con cautela. Offriamogli una carezza, del cibo e una cuccia, in attesa di poterlo identificare con medaglietta o microchip e restituire al suo proprietario.

Attenzione, dunque, il cane o il gatto possono morire sul colpo in questa circostanza.