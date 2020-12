Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I nostri amici più fidati sono sia la nostra delizia sia la nostra croce. Delizia perché sono i nostri amici più fidati, su cui possiamo sempre fare affidamento. Croce perché nel momento della malattia o del trapasso ci lasciano un vuoto esistenziale eternamente incolmabile.

Fratelli di natura diversa ma stesso sangue, i cani sono argomento che noi di ProiezionidiBorsa trattiamo spesso. In particolare, in questo articolo passato abbiamo parlato di come capire se i nostri cani sono intelligenti

Il nostro focus odierno verte, invece, sui rischi di una razza in particolare, allo stesso tempo nobile, gentile ed elegantissima. Dietro a queste caratteristiche si cela, tuttavia, un grave problema. Attenzione, i cani di questa razza rischiano di diventare ciechi.

Il pastore scozzese

Le osservazioni che seguono sono anche frutto di un’esperienza vissuta. I pastori scozzesi, detti anche collie o lassie, corrono il grave rischio di diventare ciechi. Le cause sembrano essere molteplici, anche se i veterinari ricordano sempre un fattore. Sì l’evoluzione e la formazione della razza.

Come tutti ben sappiamo, l’antenato del cane è il lupo. Per cane si intende qui tutte le razze di cani: a poco a poco si sono create le diverse razze accoppiando cani simili. I pastori scozzesi hanno il muso molto affusolato e all’altezza degli occhi hanno ossa e pelle molto ravvicinate.

Durante lo sviluppo dei peli possono crescere addirittura all’interno degli occhi stessi, causando un crescente fastidio al cane. Esistono molti colliri per trattare il problema ma, a lungo andare, è necessaria una costosa operazione. In caso di negligenza, il rischio di vedere il nostro pastore scozzese diventare cieco può diventare una spaventosa realtà.

Per riassumere, in caso di primi sintomi di fastidio agli occhi, bisogna portare il nostro pastore scozzese dal veterinario. In caso, optare per l’operazione.

Ecco, dunque, perchè bisogna prestare particolare attenzione: i cani di questa razza rischiano di diventare ciechi.