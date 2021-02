Ogni tanto, dobbiamo cambiare il nostro vecchio computer. Quindi ci mettiamo a cercare nuove offerte, ed a capire quali sono i migliori prodotti sul mercato, ed i suoi accessori. Oggi vedremo però che comprare un PC di qualità è difficile in queste settimane, a causa di una tendenza che si sta imponendo.

Per cui, se ne abbiamo la necessità, facciamo attenzione, ecco perchè in questo periodo sarà difficile acquistare un computer.

Il Bitcoin al centro di tutto

Recentemente stiamo di nuovo sentendo notizie sul Bitcoin, che la scorsa settimana ha superato i suoi valori record dopo l’investimento da parte di Tesla. Ma tutto ciò, che cosa ha a che fare con il nostro problema?

Per capirlo, dobbiamo familiarizzare con il concetto di mining. Esso è il procedimento necessario per “creare” nuovi Bitcoin, e viene svolto da dei potenti computer, che svolgono complessi calcoli.

Il mining si può fare solo se si hanno schede grafiche e processori molto performanti, e non sono molti i computer che le possiedono. Ci sono aziende che investono enormi quantità di denaro per assicurarsi la potenza computazionale necessaria per guadagnare minando Bitcoin.

Però il mining può essere effettuato anche da privati cittadini però, ed è qui che nasce la penuria di computer.

I notebook razziati

Se abbiamo bisogno di PC portatili potenti, magari con ottime schede grafiche, allora abbiamo un problema. Sono infatti quelli i notebook più popolari tra i miner, che li stanno comprando in massa per assicurarsi il massimo del rendimento. Stanno addirittura riuscendo a mettersi d’accordo con i produttori, acquistando i notebook prima che arrivino sul mercato.

Le schede grafiche più richieste sono le Nvidia Rtx Ampere, per cui i computer che le montano sono i primi a sparire. Ma in assenza di quelle, i miner si rivolgono ad altri gioielli tecnologici simili. Oltre a quelle Nvidia, sono le AMD le schede più richieste.

Per cui, se siamo meditando l’acquisto di un notebook, controlliamo subito che non siano tra quelli che sono stati razziati ai miner. Lo possiamo capire facilmente: se vogliamo schede grafiche molto recenti AMD o Nvidia, allora siamo a rischio.

Insomma, facciamo attenzione, ecco perchè in questo periodo sarà difficile acquistare un computer.