La variante “delta plus” è una nuova variante del coronavirus che si è aggiunta alla “delta”. Essa sta preoccupando l’India che teme una nuova ondata. Dall’India, infatti, arriva l’allarme sulla diffusione di questa variante, definita “preoccupante”. Attualmente si è riscontrata in ben 9 Paesi e si sta diffondendo anche in Europa.

Quindi, attenzione perchè la variante “delta plus”, che si sta diffondendo sempre di più, fa paura per queste ragioni. Essa è molto più contagiosa e pericolosa per la salute, legandosi meglio ai ricettori delle cellule polmonari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Attenzione: ecco per quali ragioni fa paura la variante delta plus del coronavirus che si sta diffondendo sempre di più

Detta variante “delta plus”, ad oggi risulta responsabile di almeno 22 casi di Covid 19 in India. Essa ha allarmato rispetto alle altre in quanto presenta un maggiore indice di trasmissibilità, come emerso dai test clinici.

Il maggiore timore è che attacchi anche persone già vaccinate, a fronte di una potenziale riduzione di risposta degli anticorpi. Essa potrebbe provocare la terza ondata in India, dove è iniziato il fenomeno. E non solo. Infatti, è stata rintracciata in altri Paesi, quali USA, Giappone, Russia, Cina, Regno Unito, Portogallo, Svizzera.

Allora, veniamo alla domanda se essa possa rappresentare un rischio anche per l’Italia. La domanda nasce anche perchè, dal 28 giugno, verrà meno l’obbligo di mascherina all’aperto. Tuttavia, a fronte della diffusione della variante, il Ministro della Salute ha dichiarato che, al momento, solo l’1% dei casi di Covid 19 è di variante “delta”.

Secondo i dati del Financial Times, l’Italia è il 5° Paese al Mondo per incidenza di casi delta dopo la Russia. Quindi, c’è poco da stare sereni. Occorre prendere delle precauzioni immediate per evitare un’altra ondata dopo l’estate. Si spera, dunque, che ci siano abbastanza tutele da evitare un nuovo lockdown o che i vaccini facciano la loro parte.

Bisogna, dunque, fare attenzione: ecco per quali ragioni fa paura la variante delta plus del coronavirus.

Approfondimento

Come prenotare le vacanze estive nel 2021 e quali sono i diritti del consumatore in caso di annullamento causa Covid?