Settembre equivale un po’ all’inizio di un nuovo anno. In effetti dopo la lunga pausa estiva coincide con il ritorno sia sul posto di lavoro e sia a casa. Oggi parliamo proprio di quest’ultima. Quindi, attenzione, ecco le pulizie di casa da fare assolutamente a settembre al ritorno dalle vacanze. Armiamoci dunque di pazienza, olio di gomito e facciamo una lista delle cose da fare.

Una volta entrati in casa la prima cosa da fare è arieggiare. Dunque, apriamo tutte le finestre ed eventualmente creare un po’ di corrente d’aria. Prendiamoci poi cura dei balconi o degli eventuali spazi aperti. Spazziamo i loro pavimenti e, in seguito, passiamo lo straccio per rimuovere lo sporco incrostato e i possibili escrementi di uccelli. Se si desidera tenere questi ultimi lontani, consigliamo un rimedio alla portata di tutti. Infatti, allontanare dai nostri balconi i piccioni, le tortore e i gabbiani è facile se si usa questo materiale discreto e quasi invisibile che tutti abbiamo in camera. Poi prendiamoci cura delle piante innaffiandole ed eliminando eventuali foglie secche.

Come occuparsi al meglio degli interni

Per quanto riguarda le camere, le prime da igienizzare sono sicuramente il bagno e la cucina. Questi due luoghi, infatti, sono molto sensibili perché entrano rispettivamente a contatto con il nostro corpo e con ciò che mangiamo. È bene prestare molta cura alla polvere che potrebbe essersi accumulata in angoli nascosti e difficili da raggiungere, come, ad esempio, i termosifoni. Aprire anche le credenze e gli sportelli per evitare lo spiacevole odore di chiuso. Poi è meglio anche disfare il letto e riporre le lenzuola a lavare a 60 gradi, sostituendole con quelle pulite e nuove. Infine, pulire anche tutti i vetri presenti in casa poiché dopo molto tempo si presenteranno opachi e sporchi.

Sfruttare al meglio questo tempo

Con tranquillità si potrebbe utilizzare il tempo di queste nuove “pulizie di primavera” per poter fare una cernita di ciò che ci serve e ciò che invece è proprio da buttare. Infatti, quando riponiamo via il nostro cambio estivo possiamo decidere di buttare quello che non ci serve più. Lo stesso faremo quando tiriamo fuori dagli armadi i nostri capi autunnali più pesanti.

Approfondimento

