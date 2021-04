Risparmiare non è mai davvero semplice. Ci sono così tante cose da considerare che è facile perdersi e non riuscire davvero a mantenere ciò che ci si è prefissato.

Per questo, l’importante è avere ben in mente che cosa fare per risolvere, magari servendosi di qualche metodo utile. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di aiutare sotto questo aspetto, e ad esempio in questo articolo parla di come evitare sovrapprezzi al supermercato.

Ma ci sono spese di cui è persino difficile accorgersi, e che però possono portare davvero ad un salasso nel lungo periodo. Attenzione, ecco le insidiose spese che continuiamo a fare ogni mese senza accorgercene ma che dobbiamo assolutamente evitare.

Il costo nascosto

A volte, può succedere che ci iscriviamo in palestra, o in piscina. Oppure proviamo Netflix per qualche mese. E già che ci siamo, ci iscriviamo anche ad Amazon Prime, che per pochi soldi ci garantisce spedizioni velocissime. E poi Sky, Disney+, Spotify, e chi più ne ha più ne metta.

Tutti questi abbonamenti sono ottimi, e sono utilissimi a seconda delle nostre passioni e dei nostri obiettivi. Ma diciamo la verità: abbiamo davvero bisogno di averli tutti? Forse è il momento di riflettere.

Ecco cosa fare

Intendiamoci: se riteniamo che questi abbonamenti siano tutti utili, possiamo anche continuare a pagarli tutti. Ma è ben probabile che sfruttiamo davvero poco alcuni di questi.

E quindi, facciamo una cosa utile. Prendiamo un foglio Excel, va bene anche uno di carta. Qui segniamo tutte le iscrizioni che abbiamo fatto, e quanto costano ogni mese. Poi sommiamo, e vedremo quanto spendiamo in totale di abbonamenti. Vedremo probabilmente che la cifra finale è davvero consistente.

Ovviamente, dobbiamo aggiornare questa lista ogni volta che ci iscriviamo a qualcosa di nuovo. Così terremo traccia continuamente di questo tipo di spese.

Bene, ogni mese torniamo a vedere la lista, e cerchiamo di capire se davvero ci serve tutto. E forse, vedremo che l’abbonamento in palestra non lo usiamo mai, nonostante i nostri buoni propositi. Per cui è inutile continuare a spendere per qualcosa che non usiamo affatto.

Attenzione, ecco le insidiose spese che continuiamo a fare ogni mese senza accorgercene ma che dobbiamo assolutamente evitare. Facciamo una bella analisi dei costi e vedremo che lo spazio per risparmiare è molto.