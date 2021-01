Pensiamo troppo spesso di essere più furbi degli altri. Pensiamo che siamo esseri razionali che decidono sempre ragionando. Abbiamo la nostra lista della spesa, abbiamo tutti i nostri metodi collaudati che presupponiamo possano servirci a risparmiare.

Razionalità e inconscio

Il problema è che non siamo solo esseri razionali, non abbiamo solo il cervello a comandarci. Abbiamo anche delle parti di noi che discendono dall’evoluzione, parti inconsce che ci influenzano.

I geni del marketing lo sanno benissimo e agiscono di conseguenza. Forse non ce ne rendiamo troppo conto, ma le nostre azioni sono spesso guidate da forze esterne. Attenzione, ecco l’incredibile trappola dei prezzi che non ci fa risparmiare.

Il famoso numero 0,9

Ngobo, Legoghérel e Guéguen, accademici esperti di marketing, hanno pubblicato nel 2010 un famoso ed importante studio. Hanno confrontato i prezzi dei supermercati che terminano con 0,9 (come 9,99 euro) con i prezzi pieni. Hanno, infatti, provato a studiare come gli stessi prodotti, quando venduti a prezzo pieno o a prezzo 0,9, influenzino le scelte di consumo.

I risultati sono stati a dir poco sconcertanti: compriamo davvero di più i prodotti venduti a prezzo 0,9.

In particolare, non scegliamo di comprare il prodotto in sé quando costa 1 centesimo in meno, ma lo compriamo in più unità. In altre parole, il prezzo non ci spinge a comprare qualcosa che non vorremmo comprare, ma ci fa comprare più unità dello stesso bene.

Un esempio può chiarire le idee: vogliamo comprare dei biscotti. Se costano 2 euro, ne prediamo un pacco. Se costano 1,99 euro, siamo inconsciamente spinti a comprare due pacchi.

Questa è soltanto una delle strategie di marketing messe a punto dai negozi al dettaglio. Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo studiate altre in passato, proprio come questa. Quindi, attenzione, ecco l’incredibile trappola dei prezzi che non ci fa risparmiare.