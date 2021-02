Siamo sempre alla ricerca di farci apprezzare dal nostro gruppo di amici, e, più in generale, dalla società. Vorremmo che al lavoro i nostri superiori riconoscano le nostre evidenti qualità e le ricompensino a dovere.

Vorremmo, più profondamente, cercare di far capire a tutti il nostro valore, la nostra unicità e la nostra intelligenza. Il punto è che, come qualsiasi essere vivente, siamo limitati e imperfetti. Siamo, in altre parole, come tutti gli altri: imperfetti.

Spesso ce lo dimentichiamo, e spesso ancora vogliamo nascondere la polvere delle nostre incertezze sotto il tappeto. Inoltre, non facciamo proprio attenzione a un altro aspetto, ben più importante.

Per cercare di sembrare più colti e intelligenti, rischiamo di passare per stupidi e ignoranti. Attenzione, ecco il comportamento che ci fa passare sicuramente per stupidi.

Parlare senza sapere, condividere ogni articolo senza capirlo

Nel mondo dell’informazione costante, presente tutto il giorno e su ogni smartphone rischiamo di passare per stupidi molto facilmente.

Siamo bombardati da articoli, notizie, fotografie, opinioni. Li leggiamo e le guardiamo mentre siamo sull’autobus, mentre lo aspettiamo, in metropolitana. Anche mentre facciamo la fila alle casse del supermercato stiamo attaccati al cellulare, con però alcuni incredibili benefici sulla nostra spesa.

Il punto qui è centrale. Con così tante informazioni non riusciamo, o più spesso non vogliamo, controllare la fonte. Non vogliamo cercare di capire se ciò che stiamo leggendo è vero o è solo una supposizione.

E certamente le idee più fantasiose sono proprio quelle che ci stupiscono di più, e che quindi ricordiamo meglio. Quindi, armati della migliore volontà, andiamo a raccontarle ai nostri amici e parenti. Ecco l’inganno. Proprio in questa situazione, quando parliamo con qualcuno che se ne intende davvero del tema di cui stiamo parlando, facciamo la peggior figura della nostra vita. Attenzione, ecco il comportamento che ci fa passare sicuramente per stupidi.