È innegabile che la frutta sia uno dei componenti fondamentali di una dieta equilibrata. Essa è una fonte essenziale di vitamine e minerali, oltre a contenere una grande quantità di fibre.

Per questo non sentiamo quasi mai di qualcuno che mangia “troppa frutta”, ma anzi spesso bisognerebbe assumerne di più di quello che facciamo normalmente.

Tuttavia, è bene sapere che anche fare grande consumo di frutta porta degli svantaggi. Per cui facciamo attenzione, ecco i rischi che corre chi mangia troppa frutta.

La provenienza

Conosciamo bene l’adagio: comprare prodotti italiani ed europei è meglio che da altri posti. Il motivo è semplice: i prodotti nostrani sono certamente controllati e difficilmente contengono prodotti chimici nocivi. Per cui chi consuma molta frutta faccia attenzione alla provenienza: in tal modo eviterà rischi per la salute.

Livelli di zucchero nel sangue

Questo è un punto molto importante per persone diabetiche, o che comunque devono tenere sotto controllo la loro assunzione di zuccheri.

Ricordiamo che la frutta contiene fruttosio, che fa aumentare i livelli glicemici del sangue. In particolare bisogna stare attenti a frutti più zuccherini come banane e uva, e prediligere invece mele, pere, ed arance.

In generale, consigliamo alle categorie interessate di tenere sempre sotto controllo l’indice glicemico della frutta che assumono.

Indigestione

Ebbene sì, possiamo dire che troppa frutta faccia male, o perlomeno ci causi una fastidiosa indigestione, con mal di stomaco e nausea persistenti. Per cui sappiamo che una ciliegia tira l’altra, ma non esageriamo o ce ne pentiremo. Anche questo consiglio è particolarmente valido per le categorie che hanno problemi di salute pregressi che rendono più probabile l’indigestione.

C’è poi una certa possibilità di acidità di stomaco dato da frutta acida come le arance, che si concretizza anche qui se ci sono squilibri pregressi al tratto digestivo.

Dunque ora sappiamo che dobbiamo fare attenzione: ecco i rischi che corre chi mangia troppa frutta. Per fortuna sono molto facili da evitare, per cui non dovremo rinunciare a questo alimento così sano.