I cani sono i nostri compagni di vita più fedeli e affettuosi. Sono, come già spesso ricordato, parte della nostra famiglia e con il tempo cominciamo davvero a conoscerli meglio.

Noi di ProiezionidiBorsa pensiamo che avere dei cani non è un hobby, una soluzione alla nostra solitudine. I cani sono, infatti, animali che richiedono tanta conoscenza della loro specie e tanta nostra dedizione. In particolare, in questo articolo abbiamo analizzato quale potrebbe essere il cane da scegliere quando si amano davvero questi animali. Quando parliamo di dedizione, parliamo soprattutto di impegno e di amore nei loro confronti.

D’altro canto, i cani cercano sempre di comunicarci qualcosa e spetta a noi capirne il contenuto. I loro guaiti e il loro modo di abbaiare ci vuol sempre dire qualcosa. Infatti, attenzione, ecco cosa vuole dirci il nostro cane quando piange o guaisce.

Anche loro possono sentirsi soli

Capita spesso in situazioni molto simili. In particolare, il nostro cane abbaia o guaisce quando si sente solo o poco calcolato. Può capitare quando lo lasciamo da solo a casa per troppo tempo, magari perché torniamo troppo tardi dal lavoro o dalla spesa.

Oppure, può capitare che il cane pianga quando siamo a casa con lui ma non lo guardiamo né salutiamo nemmeno. Altrimenti, anche quando usciamo a passeggio con lui, può capitare che vediamo un nostro amico o riceviamo una telefonata

In particolare, il nostro cane in quei momenti che gli dedichiamo vorrebbe la nostra massima attenzione e mal tollera altri nostri impegni.

Certo, questa non è una regola generale: ci sono cani e cani e tutti hanno dei caratteri diversi, a volte unici. Tutto sta nel capire che tipo di relazione abbiamo instaurato con loro. Anche se non è proprio così, dobbiamo cercare di immaginare che con i cani abbiamo a che fare con dei piccoli bambini. Capito quello, abbiamo capito tutto.

Dunque, attenzione: ecco cosa vuole dirci il nostro cane quando piange o guaisce.