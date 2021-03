L’inverno sta finalmente giungendo al termine, e con esso arrivano le temperature più miti. Ora (sempre se le restrizioni Covid lo permettono) possiamo iniziare ad uscire un po’ più di casa senza temere il freddo. Ma se anche la primavera porterà un clima più piacevole, non dobbiamo dimenticare che ha anche dei lati negativi. In particolar modo, per chi ha dei gatti, è bene prendere accorgimenti per evitare problemi.

Già, perché la primavera porta con sé dei rischi per i nostri amici a quattro zampe, e ora vedremo quali. Facciamo attenzione, ecco come tutelare i nostri gatti per l’arrivo della primavera.

Giardino ed orto

Primavera innanzitutto significa giardino più rigoglioso, con meravigliosi fiori che migliorano l’aspetto degli esterni di casa. Ma attenzione perché alcuni di questi sono tossici per i nostri gatti: non dobbiamo piantare azalee, tulipani, e rododendri. Essi possono portare a seri problemi se ingeriti, e possono persino avere effetti letali se mangiati in grandi quantità.

Sempre rimanendo sugli esterni, facciamo anche attenzione all’orto. In particolare, a molti di noi sarà capitato di mettere dei prodotti contro le lumache, per tutelare la lattuga ed altre verdure. Altri invece avranno messo degli erbicidi per uccidere tutte le erbacce attorno alle coltivazioni. Anche questi prodotti sono tossici per i gatti, quindi se possibile evitiamo di usarli

La salute del gatto

La primavera può anche portare pulci e disturbi simili ai nostri gatti, per cui cerchiamo di tenerlo d’occhio. Controlliamo sempre se il micio si gratta più del solito, e se succede verifichiamo se ha le pulci. Inoltre assicuriamoci di pulire bene la sua lettiera, così è ancora meno probabile che si prenda dei parassiti. Ricordiamo a questo proposito che sono persino in commercio delle lettiere che si puliscono da sole.

Ora faremo attenzione, ecco come tutelare i nostri gatti per l’arrivo della primavera. Bastano pochi accorgimenti in giardino, ed un controllo regolare per i parassiti, e vedremo che i nostri amici felini vivranno la migliore delle primavere.