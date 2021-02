I tendaggi sono una parte molto importante dell’arredamento. Molti li sottovalutano, pensando forse che siano semplicemente uno strumento per far entrare la luce, o per garantire privacy. Ma in verità, le tende hanno un grande effetto sull’atmosfera di casa, quindi vanno scelte bene. Per cui facciamo attenzione, ecco come scegliere le tende giuste per la casa. Ci sono tre aspetti importanti da capire: quanta illuminazione avere, quanto calorosa deve essere la stanza, e quanto elegante la vogliamo.

Illuminazione e colori

Per capire quali di quali tendaggi abbiamo bisogno, bisogna studiare la stanza in cui le mettiamo. Se è un ambiente in cui vogliamo più privacy, allora abbiamo bisogno di tende più scure. La camera da letto è l’ambiente ideale per questo tipo di tendaggio. Il lato negativo è che le tende scure fanno percepire anche la stanza come più piccola, per cui teniamo conto di questo. Al contrario, se la stanza è già di scarse dimensioni, è meglio mettere una tenda un po’ più chiara per dare respiro. Se poi in salotto abbiamo la fortuna di avere una buona esposizione alla luce naturale, allora il tendaggio chiaro è perfetto per illuminare al meglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Per quanto riguarda i colori, scegliamo sempre in maniera che si adattino bene al colore di mobili e pareti, per evitare fastidiosi effetti arlecchino. Come regola generale, usiamo colori caldi per avere stanze più accoglienti. Se invece vogliamo ambienti più asettici, scegliamo i colori freddi.

Attenzione, ecco come scegliere le tende giuste per la casa. La lunghezza delle tende

C’è un aspetto fondamentale che può farci propendere per tende lunghe o corte: l’eventuale presenza di animali domestici. Non vogliamo certo che il nostro gatto si rifaccia le unghie sulla tenda, per cui se abbiamo questa paura, optiamo per tende corte. Certo quelle lunghe danno un aspetto più elegante alla stanza. Ma oltre ad essere poco adatte ai nostri amici a quattro zampe, hanno un altro inconveniente: si impolverano terribilmente. Quindi se non abbiamo voglia di stare a pulirle di continuo, quelle corte sono più adatte.

D’ora in poi faremo attenzione. Ecco come scegliere le tende giuste per la casa, tenendo conto di pochi ma fondamentali aspetti.