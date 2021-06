Tutti i viaggiatori sono oramai in visibilio per le ultime novità riguardanti la mobilità europea. Infatti dopo le due dosi di vaccino è possibile accedere al cosiddetto “EU Digital Covid Certificate”, chiamato anche “green pass”. Si tratta di un codice QR che se scansionato attesta che ci siamo sottoposti alla vaccinazione e che siamo quindi liberi di circolare in tutta l’area Schengen.

In generale è disponibile online alcuni giorni dopo la seconda dose, ma in alcune circostanze può bastarne solo una. Per scoprire se si rientra in questa casistica basta informarsi presso i centri vaccinali o consultarsi con il proprio medico di base. Oggi ne parliamo in dettaglio: attenzione ecco come scaricare il green pass e invece cosa assolutamente evitare. Scopriamo insieme a che cosa ci riferiamo.

Come ottenere la certificazione verde

Una volta che si ha avuto accesso ai vaccini bisogna attendere alcuni giorni per poter scaricare il green pass. In via generale, quando questo è disponibile, veniamo allertati direttamente con un messaggio sul nostro cellulare

Per ottenerlo si deve avere a portata di mano il proprio codice fiscale e un codice che ci viene inviato sempre tramite SMS da inserire nell’apposito sito istituzionale.

In alternativa si possono anche utilizzare le app “IO” e “Immuni” in cui accedere o con questi dati o con il proprio SPID. Se non si riesce a farlo online è possibile farsi aiutare in farmacia oppure dal medico.

Attenzione, ecco come scaricare il green pass e cosa invece assolutamente evitare

Molti saranno tentati di condividere sulle piattaforme social questo traguardo che almeno a livello psicologico ci permette di tirare un sospiro di sollievo dopo quasi due anni di pandemia. Non c’è niente di più sbagliato.

Il codice QR contiene, infatti, una miriade di informazioni personali che riguardano, tra l’altro, anche il nostro stato di salute e che potrebbero essere utilizzate da malintenzionati come detto qui.

