Quando acquistiamo oggetti per i nostri animali domestici, dobbiamo sempre fare molta attenzione. Possiamo viziarli con regali all’avanguardia, oppure comprare strumenti semplici come ciotole o collari, ma dobbiamo sempre assicurarci che vadano bene al nostro animale. Bisogna infatti sempre acquistare con in mente il tipo di animale e le sue caratteristiche, per tutelarlo in ogni situazione.

Oggi parliamo in particolare di un oggetto fondamentale per chi possiede un cane che tiene all’aperto: la cuccia. Non è così semplice prendere quella giusta, per cui facciamo attenzione, ecco come non sbagliare a scegliere la cuccia del cane.

Una questione di spazio

Il tema importante è la dimensione della cuccia. Bisogna infatti capire come prendere le misure giuste affinché questa sia sia adatta al nostro cane. In genere, non è consigliabile comprare una piccola cuccia come quelle che si vedono in televisione, quelle fatte a forma di minuscola casetta. È infatti preferibile prenderne una spaziosa, dove il cane possa stare in piedi, stare seduto, e coricarsi. Quando è in piedi non dovrebbe riuscire a toccare il soffitto con la coda o con la testa. Ancora meglio se può stirarsi e girare su sé stesso: in tal caso lo spazio laterale è davvero ottimale. Non vogliamo di sicuro che il nostro cane si senta intrappolato nella sua stessa cuccia.

La cosa importante è che non sbatta qua e là quando si muove. Quindi prendiamo bene le misure del nostro amico a quattro zampe prima di acquistare.

Esiste una cuccia troppo grande?

Questa è una domanda che può sembrare ovvia, ma non lo è. Molti risponderebbero che non esistono cucce troppo grosse, anzi più spazio c’è e meglio si sentirà il cane. In realtà, una cuccia molto grande nasconde un inconveniente. Infatti il nostro animale non farà praticamente mai i suoi bisogni dove dorme. Per cui, se la cuccia ha dimensioni ridotte, andrà di sicuro a farli fuori. Se invece la cuccia è molto grande, c’è il rischio che ne usi una parte per dormire ed una per i bisogni. Per cui compriamone una delle giuste dimensioni.

Attenzione, ecco come non sbagliare a scegliere la cuccia del cane: né troppo grossa né troppo piccola, ma adatta al nostro animale.