Ci sono persone che considerano i cani come membri effettivi di una famiglia. Ce ne sono altre che, invece, ne hanno una terribile paura. In mezzo, ci sono tutti coloro che amano i cani e che vogliono cercare di capirli.

Intendiamoci, non sbaglia chi pensa che un cane sia come un figlio. Diciamo che non ricorda la natura anche, e soprattutto, animale, del cane. Infatti, anche se con noi si comporta come un agnellino, quando torna “in natura” può trasformarsi in una belva feroce. Noi di ProiezionidiBorsa amiamo i cani e ne parliamo spesso, come in questo articolo che cerca di capire se esista una razza di cane più intelligente delle altre.

Tuttavia, oggi desideriamo evitare azioni che possono causarci dei problemi. Attenzione, ecco come il nostro cane può diventare un pericolo per noi.

Una questione di attenzione e guinzaglio

I registi direbbero che questa storia è tratta da una storia vera. Capitata allo scrivente meno di una settimana fa, speriamo possa aiutare altre persone a non commettere gli stessi errori.

In pratica, lo scenario è ciò di più abituale che possa esistere. Passeggiata pomeridiana con il cane nel parco vicino casa. Testa tra mille pensieri e il segugio al guinzaglio. Da un momento all’altro può, però, capitare che il nostro cane si accorga di presenze che sfuggono alla nostra vista. Per natura, il cane maschio attacca e parte alla rincorsa dei suoi “nemici”.

Se noi non siamo attenti, il movimento brusco del guinzaglio può creare distorsioni al polso (esperienza personale) o addirittura rovinose cadute (esperienza famigliare).

C’è un’importante lezione da trarre in questa storia. Quando usciamo con il nostro cane, cerchiamo di concedergli completamente quella mezz’ora del nostro tempo. Spesso usiamo quel tempo per chiamare persone, rispondere a delle mail o a parlare con amici. Forse sarebbe meglio non farlo e dare tutte le attenzioni a lui.

Dunque, attenzione, ecco come il nostro cane può diventare un pericolo per noi.