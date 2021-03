Attenzione, ecco come comportarsi e a chi rivolgersi se si è vittima truffa online

Al giorno d’oggi le truffe online sono un argomento molto discusso e quasi sempre all’ordine del giorno. Sono infatti aumentate esponenzialmente negli ultimi anni e, nonostante tutti i successi nel combatterne alcune, ogni giorno ne spuntano sempre di nuove. Vige la regola che bisogna stare estremamente attenti nelle transazioni e anche ai dati che forniamo durante le nostre attività informatiche. Ma nonostante questo, sebbene si possa fare attenzione, ecco che in questo articolo vedremo come comportarsi e a chi rivolgersi se si è vittima di truffa online.

La denuncia alla polizia postale

Il primo passo è sicuramente quello di rivolgersi alle autorità. È possibile infatti sporgere denuncia alle forze dell’ordine o alla Procura della Repubblica, mentre nei casi di urgenza è consigliato contattare la Polizia Postale. La Polizia Postale non è altro che quel ramo del corpo di polizia che si occupa di questo tipo di reati informatici.

A causa dell’aumento della frequenza di queste particolari truffe è stato istituito lo strumento di “denuncia online”. La denuncia, quindi, potrà essere fatta istantaneamente e comodamente dovunque ci si trovi. Basterà soltanto dare una descrizione degli avvenimenti e fornire i propri dati personali assieme al consenso per il trattamento.

È importante però aggiungere che, questa, non si sostituisce completamente a una denuncia vera e propria. Alla fine del procedimento online infatti verrà rilasciato un codice che dovrà essere poi portato al più vicino commissariato per poter completare la segnalazione.

Le unioni di consumatori

Per quanto riguarda invece le denunce alla Procura della Repubblica, queste vengono principalmente fatte in un secondo momento per cercare di recuperare il denaro. In questi particolari casi ci si può anche affidare alle Unioni di Consumatori. Cioè quei gruppi per la tutela del consumatore dove sarà possibile trovare dei professionisti (avvocati, consulenti, ecc…) pronti a dare una mano.

In ogni caso se, per qualunque motivo, non si volesse sporgere denuncia è utile ricordare che esiste un servizio apposito. Sarà quindi possibile segnalare una persona o un sito internet pericoloso alle autorità nel totale anonimato.

Bisogna quindi fare attenzione, ma se troppo tardi, ecco che in questo articolo abbiamo visto come comportarsi e a chi rivolgersi se si è vittima di truffa online.