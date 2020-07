Attenzione e cautela c’è un segnale ribassista per un titolo azionario sottovalutato anche del 100%. A volte le dinamiche dei mercati azionari sono davvero strane e le logiche appaiono a prima vista incomprensibili. Ci sono titoli che presentano multipli elevati rispetto alle quotazioni in corso e continuano imperterriti a salire e altri invece che continuano a scendere nonostante una forte sottovalutazione.

Quali spiegazioni plausibili?

La nostra esperienza forte di uno studio statistico del nostro staff su tutte le serie storiche disponibili e sui cicli economici degli ultimi 150 anni, ci fa dire che i grafici scontano davvero tutto e hanno quasi sempre ragione. E se hanno torto avvisano con inversioni di tendenza.

Il non plus ultra si raggiunge quando lo studio dei fondamentali e i grafici vanno di pari passo e giungono alle stesse conclusioni.

Oggi andiamo a studiare il caso di un titolo in tendenza ribassista di lungo termine ma sottovalutato sia per il modello del discounted cash flow che per il consenso degli analisti. Il primo, stima un fair value sopra 1 euro per azioni, il secondo a 0,64 circa.

Attenzione e cautela c’è un segnale ribassista per un titolo azionario sottovalutato anche del 100%

Il Sole 24 ore (MIL:S24) ha chiuso la giornata di contrattazione del 10 luglio a 0,4530 -3,21%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,4150 ed il massimo a 0,7180.

Il titolo scende dal 2007 quando ha segnato il massimo storico a 22,6812.

La struttura grafica è diventata ribassista di breve, medio e lungo termine e lascia intravedere elevate probabilità di ulteriori forti ribassi.

Dove puntano le quotazioni e quali sono i livelli di inversione rialzista?

Fino a quando non si assisterà ad un chiusura settimanale superiore a 0,5210 il pattern in corso, come da dettami della nuova legge della vibrazione punta al seguente obiettivo: 0,373 per/entro i prossimi 3 mesi.

Evitare di comprare questo titolo per il momento.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo tendenza e successivi obiettivi.